Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер Албанії зробив гучну заяву перед матчем проти України arrow

Тренер Албанії зробив гучну заяву перед матчем проти України

19 листопада 2024 18:43
Станіслав Костюк - Редактор
Сілвіньйо прокоментував матч Албанії проти України
Головний тренер збірної Албанії Сілвіньо. Фото: скриншот
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер збірної Албанії Сілвіньйо заявив, що на його команду чекає важка гра, яка покаже хто кращий. Збірна України зіграє з албанцями сьогодні, 19 листопада. 

Про це тренер розповів на пресконференції, пише портал Dynamo.kiev.

Читайте також:

Сілвіньйо прокоментував майбутній матч

За словами тренера наразі група В1 є найрівнішою з усіх. За його словами, може статись все, що завгодно.

"Якщо говорити про попередній матч Грузії проти України — я бачив його. Це була складна гра, шанси були 50 на 50. Українці зіграли внічию, і це свідчить на користь того, що ця група є дуже рівною", — зауважив він. 

Гравці Албанії та України
Гравці збірних Албанії та України. Фото: УАФ

Крім цього, він наголосив, що кожна команда має хороших гравців та тренерів, які вміють дивувати. 

"Ми розраховуємо на перемогу, бо гратимемо за підтримки домашніх трибун. Але, звісно, ми поважаємо Україну, у них хороша, важка команда. Нам потрібно зіграти один з найкращих матчів, оскільки у нас ще є шанси навіть виграти групу. Це є нашою метою на сьогодні", — заявив тренер.

Нагадаємо, на Іллю Забарного претендують одразу три клуби — хто має намір купити українця.

Дружина Андрія Пʼятова заявила про бажання переїхати до іншої країни — вона пояснила, чому хоче прийняти таке рішення. 

Ігор Суркіс зізнався, чи планує "Динамо" здійснити трансфер найближчим часом. 

Сергія Реброва можуть звільнити з посади головного тренера збірної України — у ЗМІ прокоментували ці чутки. 

футбол Збірна України з футболу Ліга Націй тренер Збірна Албанії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:38 Данія вже доставила Україні шість F-16 — скільки ще передадуть

18:37 Світло завтра вимикатимуть протягом всього дня — заява Укренерго

18:21 Олімпійську чемпіонку з Миколаєва поховали живцем — подробиці

18:10 У Києві відбувається масштабна акція до 1000 днів війни — фото

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

17:55 З ТЦК одразу в окоп не йдуть — що відбувається під час навчань

Ексклюзив

17:51 Зеленський відреагував на удар по складу БК на Брянщині

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

17:35 Непершочергові витрати — на що влада Києва хоче спрямувати гроші

18:38 Данія вже доставила Україні шість F-16 — скільки ще передадуть

18:37 Світло завтра вимикатимуть протягом всього дня — заява Укренерго

18:21 Олімпійську чемпіонку з Миколаєва поховали живцем — подробиці

18:10 У Києві відбувається масштабна акція до 1000 днів війни — фото

17:55 З ТЦК одразу в окоп не йдуть — що відбувається під час навчань

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Ексклюзив

17:51 Зеленський відреагував на удар по складу БК на Брянщині

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

17:35 Непершочергові витрати — на що влада Києва хоче спрямувати гроші

17:34 Данія планує велику інвестицію в український ОПК — названо суму

17:25 Частину країни завтра чекає негода — Укргідрометцентр дав прогноз

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

06:40 В Україні зростає вартість алюмінію — ціни на кольорові метали

06:30 Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

06:15 Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

05:23 Що можна купити на 100 євро — як виріс курс валют під час війни

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

17 листопада 2024

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо