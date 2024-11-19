Сілвіньйо прокоментував матч Албанії проти України

Головний тренер збірної Албанії Сілвіньо. Фото: скриншот

Головний тренер збірної Албанії Сілвіньйо заявив, що на його команду чекає важка гра, яка покаже хто кращий. Збірна України зіграє з албанцями сьогодні, 19 листопада.

Про це тренер розповів на пресконференції, пише портал Dynamo.kiev.

Читайте також:

Сілвіньйо прокоментував майбутній матч

За словами тренера наразі група В1 є найрівнішою з усіх. За його словами, може статись все, що завгодно.

"Якщо говорити про попередній матч Грузії проти України — я бачив його. Це була складна гра, шанси були 50 на 50. Українці зіграли внічию, і це свідчить на користь того, що ця група є дуже рівною", — зауважив він.

Гравці збірних Албанії та України. Фото: УАФ

Крім цього, він наголосив, що кожна команда має хороших гравців та тренерів, які вміють дивувати.

"Ми розраховуємо на перемогу, бо гратимемо за підтримки домашніх трибун. Але, звісно, ми поважаємо Україну, у них хороша, важка команда. Нам потрібно зіграти один з найкращих матчів, оскільки у нас ще є шанси навіть виграти групу. Це є нашою метою на сьогодні", — заявив тренер.

Нагадаємо, на Іллю Забарного претендують одразу три клуби — хто має намір купити українця.

Дружина Андрія Пʼятова заявила про бажання переїхати до іншої країни — вона пояснила, чому хоче прийняти таке рішення.

Ігор Суркіс зізнався, чи планує "Динамо" здійснити трансфер найближчим часом.

Сергія Реброва можуть звільнити з посади головного тренера збірної України — у ЗМІ прокоментували ці чутки.