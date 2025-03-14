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Тренер Борнмута объяснил, почему Забарный важен для команды

14 марта 2025 18:30
Иван Крутогоров - Редактор
Ираола рассказал, как Забарный может вернуть место в основе Борнмута
Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/afcb/
Иван Крутогоров - Редактор

Защитник сборной Украины Илья Забарный снова может играть за "Борнмут" в английской Премьер-лиге. Срок действия дисквалификации футболиста завершен.

Забарный пропустил три последних матча своей команды в АПЛ, напоминает официальный сайт клуба. 

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Илья Забарный получил первую красную карточку в чемпионате Англии в матче 26-го тура с "Вулверхэмптоном". Апелляция "Борнмута" ни к чему не привела, и 22-летний защитник вынужден был пропустить сразу три матча АПЛ.

За это время "Борнмут" уступил "Брайтону" (1:2), сыграл вничью с "Тоттенхэмом" (2:2) и прошел по пенальти "Вулверхэмптон" (1:1, 5:4) в пятом раунде Кубка Англии. 

Что Ираола сказал о Забарном 

Главный тренер "Борнмута" откровенно обрадовался, когда рассказал журналистам, что украинский футболист может вернуться на поле. Андони Ираола заявил, что команда неплохо действовала без Забарного, однако Илья улучшит игру "вишен" в обороне. 

"Это даже хорошо, что Забарный отдохнул. Теперь он сможет потратить силы на поле, ведь нас ждет тяжелая концовка сезона. Уверен, вся эта ситуация пошла Илье на пользу, и мы увидим его лучшую версию в следующих матчах", — рассказал Ираола. 

Илья Забарный
Илья Забарный (справа) во время матча.Фото: instagram.com/afcb/

Свой следующий поединок "Борнмут" проведет в субботу, 15 марта. Соперником "вишен" станет "Брентфорд". После 28 туров команда Андони Ираолы занимает 9 место в таблице и отстает от зоны еврокубков на три очка. 

Напомним, Илья Забарный после матча с "Брентфордом" отправится в сборную Украины и сыграет с Бельгией в плей-офф Лиги Наций.  

Бывший партнер Забарного по "Динамо" сбежал из киевского клуба

В марте в рамках Лиги Наций пройдет сразу несколько интересных противостояний, в которых встретятся гранды европейского футбола. 

Александр Караваев может уйти из киевского "Динамо" в конце сезона, у защитника сборной Украины есть варианты для продолжения карьеры.

спорт футбол Илья Забарный Борнмут АПЛ
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