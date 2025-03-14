Іраола розповів, як Забарний може повернути місце в основі Борнмута

Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/afcb/

Захисник збірної України Ілля Забарний знову може грати за "Борнмут" в англійській Прем'єр-лізі. Термін дії дискваліфікації футболіста завершено.

Забарний пропустив три останні матчі своєї команди в АПЛ, нагадує офіційний сайт клубу.

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Ілля Забарний отримав першу червону картку в чемпіонаті Англії в матчі 26-го туру з "Вулвергемптоном". Апеляція "Борнмута" ні до чого не привела, і 22-річний захисник змушений був пропустити відразу три матчі АПЛ.

За цей час "Борнмут" поступився "Брайтону" (1:2), зіграв унічию з "Тоттенгемом" (2:2) і пройшов по пенальті "Вулвергемптон" (1:1, 5:4) у п'ятому раунді Кубка Англії.

Що Іраола сказав про Забарна

Головний тренер "Борнмута" відверто зрадів, коли розповів журналістам, що український футболіст може повернутися на поле. Андоні Іраола заявив, що команда непогано діяла без Забарного, однак Ілля покращить гру "вишень" в обороні.

"Це навіть добре, що Забарний відпочив. Тепер він зможе витратити сили на полі, адже на нас чекає важка кінцівка сезону. Упевнений, уся ця ситуація пішла Іллі на користь, і ми побачимо його кращу версію в наступних матчах", — розповів Іраола.

Ілля Забарний (праворуч) під час матчу.Фото: instagram.com/afcb/

Свій наступний поєдинок "Борнмут" проведе в суботу, 15 березня. Суперником "вишень" стане "Брентфорд". Після 28 турів команда Андоні Іраоли посідає 9 місце в таблиці й відстає від зони єврокубків на три очки.

Нагадаємо, Ілля Забарний після матчу з "Брентфордом" вирушить до збірної України й зіграє з Бельгією в плей-офф Ліги Націй.

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