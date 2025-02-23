Забарный получил красную карточку в матче за Борнмут — как отреагировал тренер

Защитник "Борнмута" Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

В английской Премьер-лиге продолжаются матчи очередного тура. Свой поединок уже сыграл "Борнмут", за который выступает украинец Илья Забарный.

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола в комментарии BBC отреагировал на решение судьи матча против "Вулверхэмптона" показать Забарному красную карточку.

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Этот матч подопечные Ираолы проиграли со счетом 0:1. Не в последнюю очередь, по его словам, потому что остались в меньшинстве.

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола. Фото: REUTERS/Peter Powell

Что сказал Ираола

Тренер "Борнмута" сказал, что очень гордится игроками, поскольку очень трудно было играть вдесятером.

Относительно красной карточки Ильи Забарного он отметил, что у украинца поехала нога. А также добавил, что очень многое зависит от ракурса, который просматривал судья.

"С одного ракурса я не думаю, что это так, но с другого это выглядит как красная карточка, он пытается выиграть мяч и скользит через мяч, и это опасное падение...", — сказал он.

По словам Ираолы, Забарный теперь пропустит несколько матчей.

"Игрок, который очень четко пошел за мячом и коснулся его, и ему не повезло поскользнуться. Я этого не понимаю", — резюмировал он.

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