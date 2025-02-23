Забарний отримав червону картку у матчі за Борнмут — як відреагував тренер

Захисник "Борнмута" Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

В англійській Прем'єр-лізі продовжуються матчі чергового туру. Свій поєдинок вже зіграв "Борнмут", за який виступає українець Ілля Забарний.

Головний тренер "Борнмута" Андоні Іраола у коментарі BBC відреагував на рішення судді матчу проти "Вулвергемптона" показати Забарному червону картку.

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Цей матч підопічні Іраоли програли з рахунком 0:1. Не в останню чергу, за його словами, тому що залишились у меншості.

Головний тренер "Борнмута" Андоні Іраола. Фото: REUTERS/Peter Powell

Що сказав Іраола

Тренер "Борнмута" сказав, що дуже пишається гравцями, оскільки дуже важко було грати вдесятьох.

Щодо червоної картки Іллі Забарного він зазначив, що в українця поїхала нога. А також додав, що дуже багато залежить від ракурсу, який переглядав суддя.

"З одного ракурсу я не думаю, що це так, але з іншого це виглядає як червона картка, він намагається виграти м'яч і ковзає через м'яч, і це небезпечне падіння...", — сказав він.

За словами Іраоли, Забарний тепер пропустить декілька матчів.

"Гравець, який дуже чітко пішов за м’ячем і торкнувся його, і йому не пощастило послизнутися. Я цього не розумію", — резюмував він.

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