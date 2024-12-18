Главный тренер Челси Мареска впервые прокомментировал скандал с Мудриком

Тренер Челси впервые прокомментировал скандал с допингом Мудрика
Футбольный мир продолжает комментировать допинг-скандал, в который попал украинец Михаил Мудрик. На этот раз наконец-то высказался наставник его команды.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска на пресс-конференции подчеркнул, что все в команде поддерживают и доверяют Мудрику, пишет Football London.
Он добавил, что Мудрик был и остается игроком "Челси".
Что сказал Мареска
"По поводу Мудрика есть заявление клуба. Больше добавить нечего, кроме того, что весь клуб, весь персонал поддерживает и верит в него", — отметил главный тренер "Челси".
Мареска добавил, что говорил с ним несколько дней назад. И подтвердил, что сейчас он не может тренироваться.
Итальянец также подчеркнул, что любой игрок, с которым такое случается, нуждается в поддержке.
"Я здесь, чтобы поддержать Михаила всем, что нужно. Мы все верим, что Мудрик невиновен. Его карьера в "Челси" окончена? Я так не думаю", — резюмировал он.
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