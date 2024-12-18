Главный тренер Челси Мареска впервые прокомментировал скандал с Мудриком

Главный тренер "Челси" Энцо Мареско. Фото: instagram.com/chelseafansworldwidektbffh

Футбольный мир продолжает комментировать допинг-скандал, в который попал украинец Михаил Мудрик. На этот раз наконец-то высказался наставник его команды.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска на пресс-конференции подчеркнул, что все в команде поддерживают и доверяют Мудрику, пишет Football London.

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Он добавил, что Мудрик был и остается игроком "Челси".

Михаил Мудрик перед матчем сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Что сказал Мареска

"По поводу Мудрика есть заявление клуба. Больше добавить нечего, кроме того, что весь клуб, весь персонал поддерживает и верит в него", — отметил главный тренер "Челси".

Мареска добавил, что говорил с ним несколько дней назад. И подтвердил, что сейчас он не может тренироваться.

Итальянец также подчеркнул, что любой игрок, с которым такое случается, нуждается в поддержке.

"Я здесь, чтобы поддержать Михаила всем, что нужно. Мы все верим, что Мудрик невиновен. Его карьера в "Челси" окончена? Я так не думаю", — резюмировал он.

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