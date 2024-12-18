Головний тренер Челсі Мареска вперше прокоментував скандал з Мудриком

Тренер Челсі вперше прокоментував скандал з допінгом Мудрика
Футбольний світ продовжує коментувати допінг-скандал, у який втрапив українець Михайло Мудрик. Цього разу нарешті висловився наставник його команди.
Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска на пресконференції підкреслив, що всі у команді підтримують та довіряють Мудрику, пише Football London.
Він додав, що Мудрик був і залишається гравцем "Челсі".
Що сказав Мареска
"Щодо Мудрика є заява клубу. Більше додати немає чого, крім того, що весь клуб, весь персонал підтримує та вірить у нього", — зазначив головний тренер "Челсі".
Мареска додав, що говорив з ним кілька днів тому. І підтвердив, що наразі він не може тренуватись.
Італієць також підкреслив, що будь-який гравець, з яким таке трапляється, потребує підтримки.
"Я тут, щоб підтримати Михайла всім, що потрібно. Ми всі віримо, що Мудрик невинний. Його кар'єра в Челсі закінчена? Я так не думаю", — резюмував він.
Нагадаємо, у "Шахтарі" поділилися думкою про майбутнє Михайла Мудрика.
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