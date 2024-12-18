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Тренер Челсі вперше прокоментував скандал з допінгом Мудрика

18 грудня 2024 16:25
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Головний тренер Челсі Мареска вперше прокоментував скандал з Мудриком
Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска. Фото: instagram.com/chelseafansworldwidektbffh
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Футбольний світ продовжує коментувати допінг-скандал, у який втрапив українець Михайло Мудрик. Цього разу нарешті висловився наставник його команди. 

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска на пресконференції підкреслив, що всі у команді підтримують та довіряють Мудрику, пише Football London

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Він додав, що Мудрик був і залишається гравцем "Челсі". 

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик перед матчем збірної України. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Що сказав Мареска

"Щодо Мудрика є заява клубу. Більше додати немає чого, крім того, що весь клуб, весь персонал підтримує та вірить у нього", — зазначив головний тренер "Челсі". 

Мареска додав, що говорив з ним кілька днів тому. І підтвердив, що наразі він не може тренуватись. 

Італієць також підкреслив, що будь-який гравець, з яким таке трапляється, потребує підтримки.

"Я тут, щоб підтримати Михайла всім, що потрібно. Ми всі віримо, що Мудрик невинний. Його кар'єра в Челсі закінчена? Я так не думаю", — резюмував він.

Нагадаємо, у "Шахтарі" поділилися думкою про майбутнє Михайла Мудрика.

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спорт футбол Михайло Мудрик Челсі допінг Енцо Мареска

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