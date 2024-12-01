Бабич раскритиковал судья после матча Черноморца с Александрией

Тренер Черноморца раскритиковал судью в матче с Александрией
Одесский "Черноморец" потерпел разгромное поражение в матче чемпионата Украины по футболу. Поединок запомнился не только голами "Александрии", но и большим количеством неоднозначных эпизодов.
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал действия судейской бригады в интервью "УПЛ ТБ".
В матче 15 тура украинской Премьер-лиги "Александрия" разгромила дома "Черноморец" со счетом 3:0. Даниил Ващенко открыл счет на 16-й минуте, Денис Костышин и Артем Козак в конце поединка оформили окончательный счет.
"Черноморец" остался в меньшинстве на 17-й минуте поединка после удаления Ивана Петряка. К середине первого тайма поле досрочно покинул еще и Богдан Бутко, после чего одесситы играли вдевятером.
Что Бабич сказал о судействе
Главный тренер "Черноморца" хотел увести команду с поля после одного из решений арбитра. В итоге поединок удалось довести до финального свистка, а сам Александр Бабич после матча признался, что им овладели эмоции.
Наставник одесской команды заявил, что "Александрия" забила первый гол с нарушением правил в атаке. Бабич заявил, что это видел весь стадион. Он не стал осуждать "Черноморец" за грубую игру и заявил, что "моряки" готовы биться друг за другом в каждом матче.
"Мы понимали, что должны были сыграть очень организованно. Но не рассчитывали, что нас с первых минут будут так "гнать". Я благодарен ребятам, за тот нерв, который был у нас", — заявил Бабич.
"Черноморец" оказался на 13 месте в турнирной таблице после поражения от "Александрии". Следующий матч "моряки" сыграют в субботу, 7 декабря, против "Зари" в Одессе.
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