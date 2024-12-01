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Тренер Чорноморця розкритикував суддю у матчі з Олександрією

1 грудня 2024 16:02
Станіслав Костюк - Редактор
Бабич розкритикував суддя після матчу Чорноморця з Олександрією
Тренер Олександр Бабич під час тренування. Фото: instagram.com/fcchornomorets/
Станіслав Костюк - Редактор

Одеський "Чорноморець" зазнав розгромної поразки в матчі чемпіонату України з футболу. Поєдинок запам'ятався не лише голами "Олександрії", а й великою кількістю неоднозначних епізодів.

Головний тренер "Чорноморця" Олександр Бабич прокоментував дії суддівської бригади в інтерв'ю "УПЛ ТБ".

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У матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги "Олександрія" розгромила вдома "Чорноморець" з рахунком 3:0. Данило Ващенко відкрив рахунок на 16-й хвилині, Денис Костишин та Артем Козак наприкінці поєдинку оформили остаточний рахунок. 

"Чорноморець" залишився у меншості на 17-й хвилині поєдинку після вилучення Івана Петряка. До середини першого тайму поле достроково покинув ще й Богдан Бутко, після чого одесити грали вдев'ятьох.

Чорноморець
Атака футболістів "Чорноморця". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Що Бабич сказав про суддівство

Головний тренер "Чорноморця" хотів відвести команду з поля після одного з рішень арбітра. У результаті поєдинок вдалося довести до фінального свистка, а сам Олександр Бабич після матчу зізнався, що його охопили емоції. 

Наставник одеської команди заявив, що "Олександрія" забила перший гол із порушенням правил в атаці. Бабич заявив, що це бачив стадіон. Він не засуджував "Чорноморець" за грубу гру і заявив, що "моряки" готові битися один за одним у кожному матчі.

"Ми розуміли, що мали зіграти дуже організовано. Але не розраховували, що нас з перших хвилин так "гнатимуть". Я вдячний хлопцям, за той нерв, який був у нас", — заявив Бабіч.

"Чорноморець" опинився на 13 місці у турнірній таблиці після поразки від "Олександрії". Наступний матч "моряки" зіграють у суботу, 7 грудня, проти "Зорі" в Одесі.

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спорт футбол Чорноморець УПЛ Олександрія

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