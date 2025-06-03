Лупашко мог уехать в Италию, но остался тренировать Карпаты

Тренер Карпат отказался возглавить клуб из чемпионата Италии
Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко мог покинуть Украину. Его тренерский талант уже заметили за рубежом.
Ждали специалиста в Италии, сообщил портал "Трибуна" со ссылкой на слова Лупашко.
"Карпат" хотели оставить без тренера
По словам Лупашко, ему предлагали контракт в клубе из Серии B, втором по силе дивизионе Италии.
"Из Европы был интерес. Мне звонили из Италии. В Серии А не знают о существовании украинских тренеров. Это была Серия B", — сказал Лупашко.
Несмотря на предложение Лупашко остался в Украине и будет готовить команду к новому сезону.
Первым клубом, где работал Лупашко, был "Ингулец, который тренер вывел в УПЛ с первого места в Первой лиге. После успеха в Петрово тренер перешел в "Карпаты", и в первый сезон привел клуб к шестому месту в УПЛ. До последнего тура клуб боролся за еврокубки.
Напомним, владелец "Золотого мяча" Лука Модрич после "Реала" перейдет играть в ТОП-клуб.
Известно, что объединяет игрока "Динамо" Владимира Бражка и блогера Дарью Квиткову.
Лондонский "Челси" подпишет испанскую звезду, которую хотели "Реал" и "Барселона".
"Боруссия" Дортмунд предложила контракт брату своего бывшего футболиста Джуда Беллингема.
Читайте Новини.LIVE!