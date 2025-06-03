Лупашко мог уехать в Италию, но остался тренировать Карпаты

Владислав Лупашко. Фото: "Карпаты"

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко мог покинуть Украину. Его тренерский талант уже заметили за рубежом.

Ждали специалиста в Италии, сообщил портал "Трибуна" со ссылкой на слова Лупашко.

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По словам Лупашко, ему предлагали контракт в клубе из Серии B, втором по силе дивизионе Италии.

"Из Европы был интерес. Мне звонили из Италии. В Серии А не знают о существовании украинских тренеров. Это была Серия B", — сказал Лупашко.

Несмотря на предложение Лупашко остался в Украине и будет готовить команду к новому сезону.

Первым клубом, где работал Лупашко, был "Ингулец, который тренер вывел в УПЛ с первого места в Первой лиге. После успеха в Петрово тренер перешел в "Карпаты", и в первый сезон привел клуб к шестому месту в УПЛ. До последнего тура клуб боролся за еврокубки.

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