Лупашко міг поїхати до Італії, але залишився тренувати Карпати

Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"

Головний тренер львівських "Карпат" Владислав Лупашко міг покинути Україну. Його тренерський талант вже помітили за кордоном.

Чекали спеціаліста в Італії, повідомив портал "Трибуна" з посиланням на слова Лупашка.

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За словами Лупашка, йому пропонували контракт у клубі із Серії B, другому за силою дивізіоні Італії.

"З Європи був інтерес. Мені телефонували з Італії. В Серії А не знають про існування українських тренерів. Це була Серія B", — сказав Лупашко.

Попри пропозицію Лупашко залишився в Україні та готуватиме команду до нового сезону.

Першим клубом, де працював Лупашко, був "Інгулець, який тренер вивів в УПЛ з першого місця в Першій лізі. Після успіху в Петрово тренер перейшов у "Карпати", і в перший сезон привів клуб до шостого місця в УПЛ. До останнього туру клуб боровся за єврокубки.

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