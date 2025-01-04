Консейсау победил Ювентус своего сына в дебюте за Милан в Суперкубке

Сержиу Консейсау обнялся с сыном Франсишку. Фото: Reuters

В Серии А во главе "Милана" дебютировал новый главный тренер Сержиу Консейсау. Соперником его команды в полуфинале Суперкубка Италии был "Ювентус", где играет его 22-летний сын Франсишку.

Матч прошел в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и завершился победой "Милана" со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Консейсау-младший не смог сыграть в матче, поскольку на предыгровой разминке получил повреждение.

В первом тайме на 21-й минуте Кенан Йылдыз вывел "Ювентус" вперед.

Во втором тайме на 71-й минуте Кристиан Пулишич реализовал пенальти. Еще ерез пять минут Федерико Гатти забил курьезный автогол в свои ворота.

После игры футболист-Консейсау крепко обнял своего 50-летнего отца-тренера.

"Ювентус" — "Милан" — 1:2

Голы: Йылдыз, 21 — Пулишич, 71 (пен), Гатти, 76 (авт.)

Финал Суперкубка Италии состоится 6 января в Эр-Рияде. Соперником "Милана" будет "Интер".

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