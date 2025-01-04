Консейсау победил Ювентус своего сына в дебюте за Милан в Суперкубке

Тренер Милана обнялся с сыном, которого обыграл в дебютном матче
В Серии А во главе "Милана" дебютировал новый главный тренер Сержиу Консейсау. Соперником его команды в полуфинале Суперкубка Италии был "Ювентус", где играет его 22-летний сын Франсишку.
Матч прошел в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и завершился победой "Милана" со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Отец из "Милана" обыграл команду сына
Консейсау-младший не смог сыграть в матче, поскольку на предыгровой разминке получил повреждение.
В первом тайме на 21-й минуте Кенан Йылдыз вывел "Ювентус" вперед.
Во втором тайме на 71-й минуте Кристиан Пулишич реализовал пенальти. Еще ерез пять минут Федерико Гатти забил курьезный автогол в свои ворота.
После игры футболист-Консейсау крепко обнял своего 50-летнего отца-тренера.
"Ювентус" — "Милан" — 1:2
Голы: Йылдыз, 21 — Пулишич, 71 (пен), Гатти, 76 (авт.)
Финал Суперкубка Италии состоится 6 января в Эр-Рияде. Соперником "Милана" будет "Интер".
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