Консейсау переміг Ювентус свого сина в дебюті за Мілан у Суперкубку

Сержіу Консейсау обійнявся із сином Франсішку. Фото: Reuters

У Серії А на чолі "Мілана" дебютував новий головний тренер Сержіу Консейсау. Суперником його команди у півфіналі Суперкубка Італії був "Ювентус", де грає його 22-річний син Франсішку.

Матч пройшов в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, і завершився перемогою "Мілана" з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Тато з "Мілана" обіграв команду сина

Консейсау-молодший не зміг зіграти в матчі, оскільки на передматчевій розминці отримав пошкодження.

У першому таймі на 21-й хвилині Кенан Йилдиз вивів "Ювентус" уперед.

У другому таймі на 71-й хвилині Крістіан Пулішич реалізував пенальті. Ще через п'ять хвилин Федеріко Гатті забив курйозний автогол у свої ворота.

Після гри футболіст-Консейсау міцно обійняв свого 50-річного батька-тренера.

"Ювентус" — "Мілан" — 1:2

Голи: Йилдиз, 21 — Пулішич, 71 (пен), Гатті, 76 (авт.)

Фінал Суперкубка Італії відбудеться 6 січня в Ер-Ріяді. Суперником "Мілана" буде "Інтер".

Нагадаємо, воротар збірної України та "Бенфіки" Анатолій Трубик планує зіграти за клуб АПЛ.

У київському "Динамо" вирішили, ким підсилити склад на тренувальному зборі в Туреччині.

Англійський "Ліверпуль" має намір посилити склад. Ілля Забарний може стати однією з цілей Арне Слота.

В Іспанії може виникнути скандал через дії керівництва каталонської "Барселони" щодо нових гравців.