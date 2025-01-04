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Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

4 січня 2025 09:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Консейсау переміг Ювентус свого сина в дебюті за Мілан у Суперкубку
Сержіу Консейсау обійнявся із сином Франсішку. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Серії А на чолі "Мілана" дебютував новий головний тренер Сержіу Консейсау. Суперником його команди у півфіналі Суперкубка Італії був "Ювентус", де грає його 22-річний син Франсішку.

Матч пройшов в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, і завершився перемогою "Мілана" з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Консейсау-молодший не зміг зіграти в матчі, оскільки на передматчевій розминці отримав пошкодження.

У першому таймі на 21-й хвилині Кенан Йилдиз вивів "Ювентус" уперед.

У другому таймі на 71-й хвилині Крістіан Пулішич реалізував пенальті. Ще через п'ять хвилин Федеріко Гатті забив курйозний автогол у свої ворота.

Після гри футболіст-Консейсау міцно обійняв свого 50-річного батька-тренера.

"Ювентус" — "Мілан" — 1:2

Голи: Йилдиз, 21 — Пулішич, 71 (пен), Гатті, 76 (авт.)

Фінал Суперкубка Італії відбудеться 6 січня в Ер-Ріяді. Суперником "Мілана" буде "Інтер".

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Італія футбол Мілан Серія А Ювентус

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