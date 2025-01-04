Консейсау переміг Ювентус свого сина в дебюті за Мілан у Суперкубку

Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі
У Серії А на чолі "Мілана" дебютував новий головний тренер Сержіу Консейсау. Суперником його команди у півфіналі Суперкубка Італії був "Ювентус", де грає його 22-річний син Франсішку.
Матч пройшов в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, і завершився перемогою "Мілана" з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.
Тато з "Мілана" обіграв команду сина
Консейсау-молодший не зміг зіграти в матчі, оскільки на передматчевій розминці отримав пошкодження.
У першому таймі на 21-й хвилині Кенан Йилдиз вивів "Ювентус" уперед.
У другому таймі на 71-й хвилині Крістіан Пулішич реалізував пенальті. Ще через п'ять хвилин Федеріко Гатті забив курйозний автогол у свої ворота.
Після гри футболіст-Консейсау міцно обійняв свого 50-річного батька-тренера.
"Ювентус" — "Мілан" — 1:2
Голи: Йилдиз, 21 — Пулішич, 71 (пен), Гатті, 76 (авт.)
Фінал Суперкубка Італії відбудеться 6 січня в Ер-Ріяді. Суперником "Мілана" буде "Інтер".
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