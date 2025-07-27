NAVI с makazze обыграли FaZe на IEM Cologne, несмотря на травму тренера B1ad3

makazze после победы над FAZE. Фото: HLTV

В Германии стартовал групповой этап топового турнира по CS2 IEM Cologne. На этом турнире свою первую игру в обновленном составе провела украинская команда Natus Vincere (NAVI).

Перед первой игрой NAVI травму получил главный тренер команды Андрей B1ad3 Городенский, сообщил портал Новини.LIVE.

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Дебют NAVI с makazze

После мейджора в Остине на скамейку запасных команды сел литовец Юстинас Лекавичус, который захотел отдохнуть после тяжелого сезона и свадьбы. JL заменил косовар Дрин makazze Шакири из молодежного состава.

В первом матче группового этапа NAVI сыграли с легендарными FaZe Clan и победили со счетом 2:1 (11:13 Ancient, 13:9 Mirage, 13:5 Nuke).

Весь матч с забинтованной рукой в бандаже был тренер NAVI B1ad3.

После игры B1ad3 сообщил, что утром перед игрой сломал ключицу во время поездки на электросамокате.

"Сильный дебют с новым составом — выиграли наш первый матч в Кельне. Хорошо сыграли все. GG, FaZe.

Кроме этого сломал утром ключицу, когда ехал на самокате из кафе. Видимо, жизнь — это баланс", — написал B1ad3.

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