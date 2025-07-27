NAVI з makazze обіграли FaZe на IEM Cologne, попри травму тренера B1ad3

makazze після перемоги над FAZE. Фото: HLTV

В Німеччині стартував груповий етап топового турніру з CS2 IEM Cologne. На цьому турнірі свою першу гру в оновленому складі провела українська команда Natus Vincere (NAVI).

Перед першою грою NAVI травму отримав головний тренер команди Андрій B1ad3 Городенський, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дебют NAVI з makazze

Після мейджора в Остіні на лаву запасних команди сів литовець Юстінас Лекавічус, який захотів відпочити після важкого сезону та весілля. JL замінив косовар Дрін makazze Шакірі з молодіжного складу.

В першому матчі групового етапу NAVI зіграли з легендарними FaZe Clan і перемогли з рахунком 2:1 (11:13 Ancient, 13:9 Mirage, 13:5 Nuke).

Весь матч з забинтованою рукою в бандажі був тренер NAVI B1ad3.

Після гри B1ad3 повідомив, що вранці перед грою зламав ключицю під час поїздки на електросамокаті.

"Сильний дебют з новим складом — виграли наш перший матч у Кельні. Добре зіграли всі. GG, FaZe.

Окрім цього зламав зранку ключицю, коли їхав на самокаті з кав'ярні. Мабуть, життя — це баланс", — написав B1ad3.

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