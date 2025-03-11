Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тренер Полесья поблагодарил Верес за сокрушительный разгром arrow

Тренер Полесья поблагодарил Верес за сокрушительный разгром

11 марта 2025 20:25
Максим Коваленко - Редактор
Ашур поблагодарил Верес за разгромное поражение его команды
Тренер "Полесья" Имад Ашур. Фото: instagram.com/imadashur_
Максим Коваленко - Редактор

В чемпионате Украины по футболу продолжаются матчи очередного тура. Этот тур уже принес несколько сенсаций.

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру своей команды после разгрома от "Вереса" со счетом 1:5, видео уже опубликовано на YouTube ровенского клуба.

Читайте также:

По его словам, такие матчи случаются в истории каждого клуба. И они будут восприниматься болезненно.

Полісся проти Вереса
"Верес" против "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya

Ашур поблагодарил "Верес"

Главный тренер "Полесья" отметил, что его команда знала, за счет чего соперник будет создавать моменты. Но его подопечные недоработали.

"Когда команда сама проваливается, допускает детские ошибки, которые приводят к взятию ворот, то потом уже очень трудно переломить ход событий. Мы не были удивлены тактикой "Вереса". Соперника хочется поблагодарить за этот ледяной душ и поздравить их с качественной игрой", — подчеркнул Ашур.

Он добавил, что "Полесье" проиграло из-за индивидуальных моментов. В том числе ментально не выдержали.

Напомним, известно, где сейчас украинские биатлонистки, которые выигрывали золото на Олимпиаде в Сочи.

Уле-Эйнар Бьорндален и Рафель Пуаре были и остаются легендарными биатлонистами. Известно, чем они сейчас занимаются.

"Динамо" может уволить Александра Шовковского, если киевляне не выиграют УПЛ.

Игорь Цыганык объяснил, почему до сих пор нет новостей о допинг-скандале Михаила Мудрика.

спорт футбол УПЛ Верес Полесье Ашур Имад Халед
Реклама
Реклама
Реклама