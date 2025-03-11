Ашур поблагодарил Верес за разгромное поражение его команды

Тренер "Полесья" Имад Ашур. Фото: instagram.com/imadashur_

В чемпионате Украины по футболу продолжаются матчи очередного тура. Этот тур уже принес несколько сенсаций.

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру своей команды после разгрома от "Вереса" со счетом 1:5, видео уже опубликовано на YouTube ровенского клуба.

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По его словам, такие матчи случаются в истории каждого клуба. И они будут восприниматься болезненно.

"Верес" против "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya

Ашур поблагодарил "Верес"

Главный тренер "Полесья" отметил, что его команда знала, за счет чего соперник будет создавать моменты. Но его подопечные недоработали.

"Когда команда сама проваливается, допускает детские ошибки, которые приводят к взятию ворот, то потом уже очень трудно переломить ход событий. Мы не были удивлены тактикой "Вереса". Соперника хочется поблагодарить за этот ледяной душ и поздравить их с качественной игрой", — подчеркнул Ашур.

Он добавил, что "Полесье" проиграло из-за индивидуальных моментов. В том числе ментально не выдержали.

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