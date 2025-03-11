Ашур подякував Вересу за розгромну поразку його команди

Тренер "Полісся" Імад Ашур. Фото: instagram.com/imadashur_

У чемпіонаті України з футболу тривають матчі чергового туру. Цей тур вже приніс декілька сенсацій.

Головний тренер "Полісся" Імад Ашур на післяматчевій пресконференції прокоментував гру своєї команди після розгрому від "Вереса" з рахунком 1:5, відео вже опубліковане на YouTube рівненського клубу.

Читайте також:

За його словами, такі матчі трапляються в історії кожного клубу. І вони будуть сприйматись болісно.

"Верес" проти "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya

Ашур подякував "Вересу"

Головний тренер "Полісся" зазначив, що його команда знала, завдяки чому суперник буде створювати моменти. Але його підопічні недопрацювали.

"Коли команда сама провалюється, допускає дитячі помилки, які призводять до взяття воріт, то потім вже дуже важко переломити хід подій. Ми не були здивовані тактикою "Вереса". Супернику хочеться подякувати за цей крижаний душ і привітати їх з якісною грою", — підкреслив Ашур.

Він додав, що "Полісся" програло через індивідуальні моменти. У тому числі ментально не витримали.

Нагадаємо, відомо, де зараз українські біатлоністки, які вигравали золото на Олімпіаді в Сочі.

Уле-Ейнар Бйорндален та Рафель Пуаре були та залишаються легендарними біатлоністами. Відомо, чим вони зараз займаються.

"Динамо" може звільнити Олександра Шовковського, якщо кияни не виграють УПЛ.

Ігор Циганик пояснив, чому досі немає новин щодо допінг-скандалу Михайла Мудрика.