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Главная Спорт Погиб тренер Поветкина, воевавший против Украины — что известно

Погиб тренер Поветкина, воевавший против Украины — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 09:31
Бывший тренер Поветкина Нестеров погиб на войне на стороне России
Игорь Нестеров с чемпионским поясом. Фото: росСМИ

Бывший российский боксер и тренер Игорь Нестеров погиб во время боевых действий, находясь в зоне вооруженного конфликта за пределами России.

Он принимал участие в боевых действиях в Африке, выступая на стороне российских формирований, сообщает The Sun.

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В прошлом Игорь Нестеров был спарринг-партнером и тренером одного из самых титулованных российских тяжеловесов Александра Поветкина. Он также имел опыт работы с другими боксерами и выступал в супертяжелом весе. 

Игорь Нестеров
Игорь Нестеров и Александр Поветкин. Фото: росСМИ

Детали смерти Нестерова

По информации российских источников, Нестеров был убит в июле 2025 года, находясь в районе боевых действий в Центральной Африке. Отмечается, что он числился в рядах одного из подразделений, связанных с деятельностью ЧВК.

Сообщается, что Игорь Нестеров ранее покинул спорт и участвовал в ряде "специальных задач" в интересах России, в том числе в Сирии и на территории Украины.

Подтверждение о его гибели появилось в российских медиа и ряде специализированных телеграм-каналов, близких к военной тематике.

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война спорт Африка бокс Александр Поветкин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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