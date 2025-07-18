Бывший тренер Поветкина Нестеров погиб на войне на стороне России

Погиб тренер Поветкина, воевавший против Украины — что известно
Бывший российский боксер и тренер Игорь Нестеров погиб во время боевых действий, находясь в зоне вооруженного конфликта за пределами России.
Он принимал участие в боевых действиях в Африке, выступая на стороне российских формирований, сообщает The Sun.
В прошлом Игорь Нестеров был спарринг-партнером и тренером одного из самых титулованных российских тяжеловесов Александра Поветкина. Он также имел опыт работы с другими боксерами и выступал в супертяжелом весе.
Детали смерти Нестерова
По информации российских источников, Нестеров был убит в июле 2025 года, находясь в районе боевых действий в Центральной Африке. Отмечается, что он числился в рядах одного из подразделений, связанных с деятельностью ЧВК.
Сообщается, что Игорь Нестеров ранее покинул спорт и участвовал в ряде "специальных задач" в интересах России, в том числе в Сирии и на территории Украины.
Подтверждение о его гибели появилось в российских медиа и ряде специализированных телеграм-каналов, близких к военной тематике.
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