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Россиянин Поветкин заявил о желании вернуться в бокс

1 апреля 2024 16:18
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Агабекян Карен
редактор
Россиянин Поветкин заявил о желании вернуться в бокс
Бывший чемпион мира Александр Поветкин. Фото: AP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Российский боксер, бывший чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин может вернуться на ринг. Ему надоело сидеть без дела в течение двух лет.

Россиянин о планах вернуться на ринг  рассказал в интервью росСМИ.

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Поветкин вернется на ринг

40-летний российский "Витязь" рассказал, что вернется на ринг очень скоро. В его планах третий бой с британцем Диллианом Уайтом, с которым у него в противостоянии счет 1:1.

"Когда вернусь в спорт? Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому я проиграл в последний раз", — заявил Поветкин.

Александр Поветкин
Поветкин в поединке против Владимира Кличко. Фото: росСМИ

Отметим, что Поветкин поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину. Затем он сильно возмущался тем, что чемпион мира Александр Усик в интервью критиковал Россию.

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина, но не в этом году — детали. 

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Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с "Реалом".

бокс
Александр Поветкин
супертяжелый вес
профессиональный бокс
Диллиан Уайт

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