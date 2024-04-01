Россиянин Поветкин заявил о желании вернуться в бокс

Бывший чемпион мира Александр Поветкин. Фото: AP

Российский боксер, бывший чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин может вернуться на ринг. Ему надоело сидеть без дела в течение двух лет.

Россиянин о планах вернуться на ринг рассказал в интервью росСМИ.

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Поветкин вернется на ринг

40-летний российский "Витязь" рассказал, что вернется на ринг очень скоро. В его планах третий бой с британцем Диллианом Уайтом, с которым у него в противостоянии счет 1:1.

"Когда вернусь в спорт? Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому я проиграл в последний раз", — заявил Поветкин.

Поветкин в поединке против Владимира Кличко. Фото: росСМИ

Отметим, что Поветкин поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину. Затем он сильно возмущался тем, что чемпион мира Александр Усик в интервью критиковал Россию.

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