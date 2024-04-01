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Росіянин Повєткін заявив про бажання повернутися в бокс

1 квітня 2024 16:18
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Агабекян Карен
редактор
Росіянин Повєткін заявив про бажання повернутися в бокс
Колишній чемпіон світу Олександр Повєткін. Фото: AP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Російський боксер, колишній чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі Олександр Повєткін може повернутися на ринг. Йому набридло сидіти без діла протягом двох років.

Росіянин про плани повернутись на ринг розповів в інтерв'ю росЗМІ.

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Повєткін повернеться на ринг

40-річний російський "Вітязь" розповів, що повернеться на ринг незабаром. У його планах третій бій із британцем Ділліаном Уайтом, з яким у нього в протистоянні рахунок 1:1.

"Коли повернуся в спорт? Звичайно, я дуже хочу повернутися. Поки що мені не дозволяє здоров'я, але це буде дуже скоро. Хочу зустрітися на рингу з Ділліаном Уайтом, якому я програв востаннє", — заявив Повєткін.

Олександр Повєткін
Повєткін у поєдинку проти Володимира Кличка. Фото: росЗМІ

Зазначимо, що Повєткін підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну. Потім він дуже обурювався тим, що чемпіон світу Олександр Усик в інтерв'ю критикував Росію.

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бокс
Олександр Повєткін
суперважка вага
професійний бокс
Ділліан Уайт

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