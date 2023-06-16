Повєткін про агресію Усика у бік Росії: "Напевно, щось трапилося"

Повєткін впав у нокаут у бою з Уайтом. Фото: Mark Robinson Matchroom Boxing

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Повєткін висловився про різкі висловлювання чинного об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика про Росію. "Вітязь" щиро не розуміє таку реакцію українця.

Росіянин припускає, що на Усика чиниться тиск спецслужбами, повідомляє Матч ТВ.

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Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Усік різко висловлюється про Росію та її уряд. Українець раніше навіть з'їздив на фронт та з міномету стріляв за позиціями російських військових.

2013-го року Володимир Кличко знищив Повєткіна. Фото: google.com

На Усіка тиснуть

За словами Повєткіна, Усик сильно змінився, і він більше за нього не вболіває. Але найбільш абсурдною з боку "Вітязя" стала заява про те, що він не розуміє, чому так сталося.

"Я знав його з іншого боку. Напевно, йому не залишили вибору — якісь сили його змусили. Щось трапилося, що він почав нести всяку нісенітницю. Про мене там почали говорити. Загалом, не знаю. Можу сказати, що я за Усика більше не вболіваю”, — сказав Повєткін.

Повєткін завершив кар'єру в 2021 році після того, як його нокаутував у четвертому раунді Ділліан Уайт.

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