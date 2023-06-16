Поветкин об агрессии Усика в сторону России: "Наверное, что-то случилось"
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин высказался о резких высказываниях действующего объединенного чемпиона мира Александра Усика на Россию. "Витязь" искренне не понимает такой реакции украинца.
Россиянин допускает, что на Усика оказывается давление спецслужбами, сообщает Матч ТВ.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Усик резко высказывается о России и ее правительстве. Украинец ранее даже съездил на фронт и из миномета стрелял по позициям российских военных.
На Усика давят
По словам Поветкина, Усик сильно изменился, и он больше за него не болеет. Но наиболее абсурдным со стороны "Витязя" стало заявление о том, что он не понимает, почему так случилось.
"Я знал его с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбора — какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую ерунду. Про меня там начали говорить. В общем, не знаю. Могу сказать, что я за Усика больше не болею", — сказал Поветкин.
Поветкин завершил карьеру в 2021-м году после того, как его нокаутировал в четвертом раунде Диллиан Уайт.
Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги.
Донецкий "Шахтер" может возглавить безработный тренер.
Жена Криштиану Роналду при разводе сказочно разбогатеет: что она получит.
Полиция задержала жену высокопоставленного футбольного чиновника за пьяное вождение.
Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе.
Вингер Михаил Мудрик рассказал, за какую команду хочет сыграть.
Вратарь Анатолий Трубин рассказал, что ожидает молодежную сборную Украины на Евро-2023.