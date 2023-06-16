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Поветкин об агрессии Усика в сторону России: "Наверное, что-то случилось"

16 июня 2023 18:57
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Агабекян Карен
редактор
Поветкин об агрессии Усика в сторону России: "Наверное, что-то случилось"
Поветкин упал в нокаут в бою с Уайтом. Фото: Mark Robinson Matchroom Boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин высказался о резких высказываниях действующего объединенного чемпиона мира Александра Усика на Россию. "Витязь" искренне не понимает такой реакции украинца.

Россиянин допускает, что на Усика оказывается давление спецслужбами, сообщает Матч ТВ.

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Усик резко высказывается о России и ее правительстве. Украинец ранее даже съездил на фронт и из миномета стрелял по позициям российских военных.

В 2013-м году Владимир Кличко уничтожил Поветкина. Фото: google.com

На Усика давят

По словам Поветкина, Усик сильно изменился, и он больше за него не болеет. Но наиболее абсурдным со стороны "Витязя" стало заявление о том, что он не понимает, почему так случилось.

"Я знал его с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбора — какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую ерунду. Про меня там начали говорить. В общем, не знаю. Могу сказать, что я за Усика больше не болею", — сказал Поветкин.

Поветкин завершил карьеру в 2021-м году после того, как его нокаутировал в четвертом раунде Диллиан Уайт.

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