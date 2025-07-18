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Головна Спорт Загинув тренер Повєткіна, який воював проти України — що відомо

Загинув тренер Повєткіна, який воював проти України — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 09:31
Колишній тренер Повєткіна Нестеров загинув на війні на боці Росії
Ігор Нестеров із чемпіонським поясом. Фото: росЗМІ

Колишній російський боксер та тренер Ігор Нестеров загинув під час бойових дій, перебуваючи в зоні збройного конфлікту за межами Росії.

Він брав участь у бойових діях в Африці, виступаючи на боці російських формувань, повідомляє The Sun.

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У минулому Ігор Нестеров був спаринг-партнером та тренером одного з найтитулованіших російських важковаговиків Олександра Повєткіна. Він також мав досвід роботи з іншими боксерами та виступав у суперважкій вазі.

Игорь Нестеров
Ігор Нестеров і Олександр Повєткін. Фото: росЗМІ

Деталі смерті Нестерова

За інформацією російських джерел, Нестерова було вбито в липні 2025 року, перебуваючи в районі бойових дій у Центральній Африці. Зазначається, що він значився в лавах одного з підрозділів, пов'язаних із діяльністю ПВК.

Повідомляється, що Ігор Нестеров раніше залишив спорт і брав участь у низці "спеціальних завдань" в інтересах Росії, зокрема в Сирії та на території України.

Підтвердження про його загибель з'явилося в російських медіа та низці спеціалізованих телеграм-каналів, близьких до військової тематики.

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війна спорт Африка бокс Олександр Повєткін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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