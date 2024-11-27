Тренер ПСВ Петер Бос рассказал о "Шахтере" и ситуации в Украине

Петер Бос. Фото: УЕФА

Донецкий "Шахтер" 27 ноября сыграет матч пятого тура основного раунда Лиги чемпионов. Соперником украинцев будет нидерландский ПСВ.

Перед игрой главный тренер ПСВ Петер Бос высказался о предстоящем матче, передает De Telegraaf.

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Тренер ПСВ рассказал о знакомых в "Шахтере"

Бос высказался о том, что он знаком с главным тренером "Шахтера" Марино Пушичем, с тренером вратарей Раймондом ван дер Гоувом, который был его тренером в "Витессе". Специалист признался, что ему будет приятно увидеть старых знакомых.

При этом Бос подчеркнул, что для него "Шахтер" ранее был топовым клубом Европы с бразильцами в составе, которые затем переходили в лучшие клубы.

О ситуации в Украине

Петер Бос выразил сожаление по поводу текущей ситуации в Украине, отметив не только происходящее в стране, но ситуацию с соревнованиями.

Специалист подчеркнул, что украинские клубы, включая "Шахтер", вынуждены играть свои еврокубковые матчи в Германии, что налаживает дополнительную нагрузку.

"Печально, что происходит в Украине, включая организацию соревнований, ведь клубам приходится проводить свои домашние еврокубковые матчи в Германии", — сказал Бос.

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