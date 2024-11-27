Тренер ПСВ Петер Бос рассказал о "Шахтере" и ситуации в Украине

Тренер ПСВ перед игрой с Шахтером высказался о ситуации в Украине
Донецкий "Шахтер" 27 ноября сыграет матч пятого тура основного раунда Лиги чемпионов. Соперником украинцев будет нидерландский ПСВ.
Перед игрой главный тренер ПСВ Петер Бос высказался о предстоящем матче, передает De Telegraaf.
Zijn Luuk de Jong en Noa Lang er morgen bij tegen Shakhtar Donetsk? 🤔— ESPN NL (@ESPNnl) November 26, 2024
Тренер ПСВ рассказал о знакомых в "Шахтере"
Бос высказался о том, что он знаком с главным тренером "Шахтера" Марино Пушичем, с тренером вратарей Раймондом ван дер Гоувом, который был его тренером в "Витессе". Специалист признался, что ему будет приятно увидеть старых знакомых.
При этом Бос подчеркнул, что для него "Шахтер" ранее был топовым клубом Европы с бразильцами в составе, которые затем переходили в лучшие клубы.
О ситуации в Украине
Петер Бос выразил сожаление по поводу текущей ситуации в Украине, отметив не только происходящее в стране, но ситуацию с соревнованиями.
Специалист подчеркнул, что украинские клубы, включая "Шахтер", вынуждены играть свои еврокубковые матчи в Германии, что налаживает дополнительную нагрузку.
"Печально, что происходит в Украине, включая организацию соревнований, ведь клубам приходится проводить свои домашние еврокубковые матчи в Германии", — сказал Бос.
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