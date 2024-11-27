Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер ПСВ перед грою з Шахтарем говорив про ситуацію в Україні arrow

Тренер ПСВ перед грою з Шахтарем говорив про ситуацію в Україні

27 листопада 2024 00:00
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Тренер ПСВ Петер Бос розповів про "Шахтар" та ситуацію в Україні
Петер Бос. Фото: УЄФА
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Донецький "Шахтар" 27 листопада зіграє матч п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів. Суперником українців буде нідерландський ПСВ.

Перед грою головний тренер ПСВ Петер Бос висловився про майбутній матч, передає De Telegraaf.

Читайте також:

Тренер ПСВ розповів про знайомих у "Шахтарі"

Бос висловився про те, що він знайомий з головним тренером "Шахтаря" Маріно Пушичем, з тренером воротарів Раймондом ван дер Гоувом, який був його тренером у "Вітесі". Фахівець зізнався, що йому буде приємно побачити старих знайомих.

При цьому Бос підкреслив, що для нього "Шахтар" раніше був топовим клубом Європи з бразильцями у складі, які потім переходили до кращих клубів.

Про ситуацію в Україні

Бос висловив жаль з приводу поточної ситуації в Україні, зазначивши не лише те, що відбувається в країні, але й ситуацію зі змаганнями.

Фахівець наголосив, що українські клуби, включаючи "Шахтар", змушені грати свої єврокубкові матчі у Німеччині, що дає додаткове навантаження.

"Сумно, що відбувається в Україні, включаючи організацію змагань, адже клубам доводиться проводити свої домашні єврокубкові матчі в Німеччині", — сказав Бос.

Нагадаємо, відомо, чому син Андрія Шевченка Крістіан перейшов із "Челсі" до "Вотфорду".

Колишній гравець київського "Динамо" розповів про проблеми збірної України.

Тренер "Полісся" U-19 Геннадій Литовченко вдарив арбітра.

Дівчина перуанського центрального нападника "Динамо" Едуардо Герреро розповіла про стосунки з гравцями клубу.

футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів єврокубки ПСВ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Як відрізняється відстрочка від бронювання працівників

00:00 Тренер ПСВ перед грою з Шахтарем говорив про ситуацію в Україні

26 листопада 2024

23:55 Чоловік двічі проігнорував повістку — як його покарав суд

Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

23:36 У Львові судили групу, яка пограбувала перехожого на 4 млн грн

23:29 Допомога буде — у США заявили, що підтримають Україну у 2025 році

23:13 Через українського промоутера скасують бій зіркових боксерів

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

22:58 Ізраїль та "Хезбола" уклали угоду про припинення вогню

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

22:33 У Харкові було чутно вибухи

00:30 Як відрізняється відстрочка від бронювання працівників

00:00 Тренер ПСВ перед грою з Шахтарем говорив про ситуацію в Україні

26 листопада 2024

23:55 Чоловік двічі проігнорував повістку — як його покарав суд

23:36 У Львові судили групу, яка пограбувала перехожого на 4 млн грн

23:29 Допомога буде — у США заявили, що підтримають Україну у 2025 році

23:13 Через українського промоутера скасують бій зіркових боксерів

22:58 Ізраїль та "Хезбола" уклали угоду про припинення вогню

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

22:33 У Харкові було чутно вибухи

22:33 В Ужгороді судили чоловіка, якому ТЦК двічі вручав повістку

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК