Тренер ПСВ Петер Бос розповів про "Шахтар" та ситуацію в Україні

Петер Бос. Фото: УЄФА

Донецький "Шахтар" 27 листопада зіграє матч п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів. Суперником українців буде нідерландський ПСВ.

Перед грою головний тренер ПСВ Петер Бос висловився про майбутній матч, передає De Telegraaf.

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Тренер ПСВ розповів про знайомих у "Шахтарі"

Бос висловився про те, що він знайомий з головним тренером "Шахтаря" Маріно Пушичем, з тренером воротарів Раймондом ван дер Гоувом, який був його тренером у "Вітесі". Фахівець зізнався, що йому буде приємно побачити старих знайомих.

При цьому Бос підкреслив, що для нього "Шахтар" раніше був топовим клубом Європи з бразильцями у складі, які потім переходили до кращих клубів.

Про ситуацію в Україні

Бос висловив жаль з приводу поточної ситуації в Україні, зазначивши не лише те, що відбувається в країні, але й ситуацію зі змаганнями.

Фахівець наголосив, що українські клуби, включаючи "Шахтар", змушені грати свої єврокубкові матчі у Німеччині, що дає додаткове навантаження.

"Сумно, що відбувається в Україні, включаючи організацію змагань, адже клубам доводиться проводити свої домашні єврокубкові матчі в Німеччині", — сказав Бос.

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