Тренер "ПСЖ" Галтье рассказал правду о конфликте с Мбаппе

Кристоф Галтье и Килиан Мбаппе. Фото: Google

Главный тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал скандал с участием главной звезды команды Килиана Мбаппе. Наставник заверил, что инцидент уже исчерпан.

Футболист раскритиковал политику клуба, но конфликт удалось быстро "замять", сообщает L'Equipe.

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Почему Мбаппе разозлился на "ПСЖ"?

В этом нет ничего предосудительного, но после выхода ролика на экраны Мбаппе разозлился. Килиану не понравилось, что из всех футболистов клуба показали только его одного.

Лидер парижан заявил, что нельзя обосабливать его отдельно от партнеров по команде. Килиан назвал "ПСЖ" семьей и заявил, что руководство клуба попыталось сделать "Мбаппе Сен-Жермен". Президенту чемпионов Франции пришлось провести беседу со звездой, после чего конфликт угас.

"Прежде всего эта история касается Мбаппе и клуба. Я не вправе как-то это комментировать. Могу лишь сказать, что сегодня на тренировке Мбаппе был в прекрасном расположении духа, улыбался и шутил.

Ему пришлось раньше остальных футболистов покинуть поле из-за дискомфорта в бедре. Это не повлияет на его участие в матче с "Ниццей". А что касается истории с рекламным роликом, то этого конфликта больше нет", — заявил Кристоф Галтье.

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