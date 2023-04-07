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Тренер "ПСЖ" Галтье рассказал правду о конфликте с Мбаппе

7 апреля 2023 19:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер "ПСЖ" Галтье рассказал правду о конфликте с Мбаппе
Кристоф Галтье и Килиан Мбаппе. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал скандал с участием главной звезды команды Килиана Мбаппе. Наставник заверил, что инцидент уже исчерпан. 

Футболист раскритиковал политику клуба, но конфликт удалось быстро "замять", сообщает L'Equipe

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В отношениях Килиана Мбаппе с "ПСЖ" возникло очередное разногласие. Недавно столичный клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи. В "ПСЖ" призвали болельщиков продлить возможность похода на стадион. 

 

Почему Мбаппе разозлился на "ПСЖ"?

В этом нет ничего предосудительного, но после выхода ролика на экраны Мбаппе разозлился. Килиану не понравилось, что из всех футболистов клуба показали только его одного. 

Лидер парижан заявил, что нельзя обосабливать его отдельно от партнеров по команде. Килиан назвал "ПСЖ" семьей и заявил, что руководство клуба попыталось сделать "Мбаппе Сен-Жермен". Президенту чемпионов Франции пришлось провести беседу со звездой, после чего конфликт угас. 

Килиан Мбаппе

"Прежде всего эта история касается Мбаппе и клуба. Я не вправе как-то это комментировать. Могу лишь сказать, что сегодня на тренировке Мбаппе был в прекрасном расположении духа, улыбался и шутил. 

Ему пришлось раньше остальных футболистов покинуть поле из-за дискомфорта в бедре. Это не повлияет на его участие в матче с "Ниццей". А что касается истории с рекламным роликом, то этого конфликта больше нет", — заявил Кристоф Галтье. 

Напомним, в "Челси" выбрали тренера, который возглавит команду на постоянной основе летом 2023 года после ухода Фрэнка Лэмпарда. 

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария".

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