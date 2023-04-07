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Тренер "ПСЖ" Галтьє розповів правду про конфлікт із Мбаппе

7 квітня 2023 19:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер "ПСЖ" Галтьє розповів правду про конфлікт із Мбаппе
Крістоф Галтьє та Кіліан Мбаппе. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер французького "ПСЖ" Крістоф Галтьє прокоментував скандал за участю головної зірки команди Кіліана Мбаппе. Наставник запевнив, що інцидент уже вичерпано.

Футболіст розкритикував політику клубу, але конфлікт вдалося швидко "зам'яти", повідомляє L'Equipe.

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У відносинах Кіліана Мбаппе з "ПСЖ" виникла чергова суперечність. Нещодавно столичний клуб виклав відео для власників абонементів на матчі. У "ПСЖ" закликали вболівальників продовжити можливість походу на стадіон.

 

Чому Мбаппе розлютився на "ПСЖ"?

У цьому немає нічого поганого, але після виходу ролика на екрани Мбаппе розлютився. Кіліану не сподобалося, що з усіх футболістів клубу показали лише його одного.

Лідер парижан заявив, що не можна відособлювати його окремо від партнерів по команді. Кіліан назвав "ПСЖ" сім'єю і заявив, що керівництво клубу спробувало зробити "Мбаппе Сен-Жермен". Президенту чемпіонів Франції довелося провести бесіду із зіркою, після чого конфлікт згас. 

Килиан Мбаппе

"Насамперед ця історія стосується Мбаппе та клубу. Я не маю права якось це коментувати. Можу лише сказати, що сьогодні на тренуванні Мбаппе був у чудовому настрої, усміхався і жартував.

Йому довелося раніше за інших футболістів залишити поле через дискомфорт у стегні. Це не вплине на його участь у матчі з "Ніццею". А щодо історії з рекламним роликом, то цього конфлікту більше немає", — заявив Крістоф Галтьє.

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