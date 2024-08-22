Тренер РБ Зальцбург Лейндерс рассказал, чем его впечатлило Динамо

Тренер РБ Зальцбург оценил игру Динамо в матче Лиги чемпионов
Австрийский "РБ Зальцбург" обыграл на выезде киевское "Динамо" в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Пепейна Лейндерса забила сопернику два гола в Польше.
Наставник "Зальцбурга" подвел итог поединку с "Динамо", сообщает Kronen Zeitung.
Пепейн Лейндерс в целом остался доволен игрой своих подопечных. Он отметил реализацию моментов у ворота Георгия Бущана, а также прессинг, который футболисты "РБ Зальцбург" применяли на протяжение всего матча. Наставник австрийской команды с оптимизмом ждет ответный матч с киевлянами.
Что Лейндерс сказал о "Динамо"
Главный тренер "РБ Зальцбург" понимал, что его команда столкнулась с серьезным соперником. Австрийцы тщательно изучили манеру игры "Динамо" в этом сезоне. Был разработан специальный план на поединок, который подразумевал эффективную работу без мяча.
Лейндерс похвалил "Динамо" за работу в отборе и единоборствах и заявил, что киевляне сумели его удивить. В некоторых отрезках матча подопечные Александра Шовковского доминировали и могли забить гол. Однако тренер "РБ Зальцбург" объяснил, что это нормально, ведь его команда играет каждые три дня.
Ответный поединок "РБ Зальцбург" и "Динамо" состоится 27 августа.
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