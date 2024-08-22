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Тренер РБ Зальцбург оцінив гру Динамо у матчі Ліги чемпіонів

22 серпня 2024 09:50
Валерій Ковалевич - Редактор
Тренер РБ Зальцбург Лейндерс розповів, чим його вразило Динамо
Головний тренер "РБ Зальцбург" Пепейн Лейндерс. Фото: instagram.com/fcredbullsalzburg/
Валерій Ковалевич - Редактор

Австрійський "РБ Зальцбург" обіграв на виїзді київське "Динамо" у першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команда Пепейна Лейндерса забила супернику два голи у Польщі.

Наставник "Зальцбурга" підбив підсумок поєдинку з "Динамо", повідомляє Kronen Zeitung.

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Пепейн Лейндерс загалом залишився задоволений грою своїх підопічних. Він відзначив реалізацію моментів біля ворота Георгія Бущана, а також пресинг, який футболісти "РБ Зальцбург" застосовували протягом усього матчу. Наставник австрійської команди з оптимізмом чекає матч у відповідь з киянами.

Мауріц Кьєргор
Мауріц К'єргор святкує гол у ворота "біло-синіх". Фото: instagram.com/fcredbullsalzburg/

Що Лейндерс сказав про "Динамо"

Головний тренер "РБ Зальцбург" розумів, що його команда зіштовхнулася із серйозним суперником. Австрійці ретельно вивчили манеру гри "Динамо" цього сезону. Було розроблено спеціальний план на поєдинок, який мав на увазі ефективну роботу без м'яча.

Лейндерс похвалив "Динамо" за роботу у відборі та єдиноборствах і заявив, що кияни зуміли його здивувати. У деяких відрізках матчу підопічні Олександра Шовковського домінували та могли забити гол. Проте тренер "РБ Зальцбург" пояснив, що це нормально, адже його команда грає кожні три дні.

Поєдинок у відповідь "РБ Зальцбург" та "Динамо" відбудеться 27 серпня.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо РБ Зальцбург

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