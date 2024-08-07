Тренер Глазго Рейнджерс назвал лучшего игрока в составе Динамо

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Шотландская команда "Глазго Рейнджерс" сравняла счет за 16 секунд до конца первого матча против киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (1:1). Подопечные Филиппа Клемана готовятся к ответному поединку в хорошем настроении.

Главный тренер шотландской команды оценил игру соперника в первой части противостояния, сообщает официальный сайт "Рейнджерс".

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Филипп Клеман сделал много комплиментов в адрес "Динамо". Наставник "Рейнджерс" считает, что его команда добилась хорошего результата. Ничья на выезде оставляет шотландцам прекрасные шансы на проход в следующую стадию турнира.

Филипп Клеман благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/rangersfc/

Кого в "Динамо" выделил Клеман

Главный тренер "Рейнджерс" считает, что секрет хорошей игры "бело-синих" заключается в сплоченности киевской команды. Футболисты уже несколько лет играют таким составом, их действия доведены до автоматизма.

Георгий Бущан и Александр Караваев. Фото: пресс-служба клуба

Клеман признал, что "Рейнджерс" повезло забить ответный мяч. Тренер шотландской команды назвал Георгия Бущана лучшим игроком "Динамо" в этом матче.

"Речь идет о голкипере сборной Украины, который сделал несколько впечатляющих сэйвов за поединок. Дессер оказался там, где и должен был находиться во время передачи с фланга. Мы выполнили этот элемент настолько идеально, что даже Бущан ничего не сумел сделать", — заявил Клеман.

Ответный матч "Рейнджерс" и "Динамо" состоится 13 августа. Матч пройдет в Шотландии.

Напомним, Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер.

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