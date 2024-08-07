Тренер Глазго Рейнджерс назвал лучшего игрока в составе Динамо

Тренер Рейнджерс назвал лучшего футболиста Динамо в первом матче команд
Шотландская команда "Глазго Рейнджерс" сравняла счет за 16 секунд до конца первого матча против киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (1:1). Подопечные Филиппа Клемана готовятся к ответному поединку в хорошем настроении.
Главный тренер шотландской команды оценил игру соперника в первой части противостояния, сообщает официальный сайт "Рейнджерс".
Филипп Клеман сделал много комплиментов в адрес "Динамо". Наставник "Рейнджерс" считает, что его команда добилась хорошего результата. Ничья на выезде оставляет шотландцам прекрасные шансы на проход в следующую стадию турнира.
Кого в "Динамо" выделил Клеман
Главный тренер "Рейнджерс" считает, что секрет хорошей игры "бело-синих" заключается в сплоченности киевской команды. Футболисты уже несколько лет играют таким составом, их действия доведены до автоматизма.
Клеман признал, что "Рейнджерс" повезло забить ответный мяч. Тренер шотландской команды назвал Георгия Бущана лучшим игроком "Динамо" в этом матче.
"Речь идет о голкипере сборной Украины, который сделал несколько впечатляющих сэйвов за поединок. Дессер оказался там, где и должен был находиться во время передачи с фланга. Мы выполнили этот элемент настолько идеально, что даже Бущан ничего не сумел сделать", — заявил Клеман.
Ответный матч "Рейнджерс" и "Динамо" состоится 13 августа. Матч пройдет в Шотландии.
Напомним, Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер.
Главный тренер "Динамо" Шовковский объяснил, есть ли у его команды шансы обыграть "Рейнджерс" в ответном матче.
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