Тренер Глазго Рейнджерс назвав найкращого гравця у складі Динамо

Тренер Рейнджерс назвав найкращого футболіста Динамо у першому матчі команд
Шотландська команда "Глазго Рейнджерс" зрівняла рахунок за 16 секунд до кінця першого матчу проти київського "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів (1:1). Підопічні Філіпа Клемана готуються до поєдинку у відповідь у хорошому настрої.
Головний тренер шотландської команди оцінив гру суперника у першій частині протистояння, повідомляє офіційний сайт "Рейнджерс".
Філіпп Клеман зробив багато компліментів на адресу "Динамо". Наставник "Рейнджерс" вважає, що його команда досягла хорошого результату. Нічиє на виїзді залишає шотландцям чудові шанси на прохід у наступну стадію турніру.
Кого в "Динамо" виділив Клеман
Головний тренер "Рейнджерс" вважає, що секрет гарної гри "біло-синіх" полягає у згуртованості київської команди. Футболісти вже декілька років грають таким складом, їхні дії доведені до автоматизму.
Клеман визнав, що "Рейнджерс" пощастило забити м'яч у відповідь. Тренер шотландської команди назвав Георгія Бущана найкращим гравцем "Динамо" у цьому матчі.
"Йдеться про голкіпера збірної України, який зробив кілька вражаючих сейвів за поєдинок. Дессер опинився там, де і мав перебувати під час передачі з флангу. Ми виконали цей елемент настільки ідеально, що навіть Бущан нічого не зумів зробити", — заявив Клеман.
Матч-відповідь "Рейнджерс" і "Динамо" відбудеться 13 серпня. Матч пройде у Шотландії.
Нагадаємо, Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер.
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