Тренер Глазго Рейнджерс назвав найкращого гравця у складі Динамо

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Шотландська команда "Глазго Рейнджерс" зрівняла рахунок за 16 секунд до кінця першого матчу проти київського "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів (1:1). Підопічні Філіпа Клемана готуються до поєдинку у відповідь у хорошому настрої.

Головний тренер шотландської команди оцінив гру суперника у першій частині протистояння, повідомляє офіційний сайт "Рейнджерс".

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Філіпп Клеман зробив багато компліментів на адресу "Динамо". Наставник "Рейнджерс" вважає, що його команда досягла хорошого результату. Нічиє на виїзді залишає шотландцям чудові шанси на прохід у наступну стадію турніру.

Філіп Клеман дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/rangersfc/

Кого в "Динамо" виділив Клеман

Головний тренер "Рейнджерс" вважає, що секрет гарної гри "біло-синіх" полягає у згуртованості київської команди. Футболісти вже декілька років грають таким складом, їхні дії доведені до автоматизму.

Георгій Бущан та Олександр Караваєв. Фото: пресслужба клубу

Клеман визнав, що "Рейнджерс" пощастило забити м'яч у відповідь. Тренер шотландської команди назвав Георгія Бущана найкращим гравцем "Динамо" у цьому матчі.

"Йдеться про голкіпера збірної України, який зробив кілька вражаючих сейвів за поєдинок. Дессер опинився там, де і мав перебувати під час передачі з флангу. Ми виконали цей елемент настільки ідеально, що навіть Бущан нічого не зумів зробити", — заявив Клеман.

Матч-відповідь "Рейнджерс" і "Динамо" відбудеться 13 серпня. Матч пройде у Шотландії.

Нагадаємо, Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер.

Головний тренер "Динамо" Шовковський пояснив, чи є у його команди шанси обіграти "Рейнджерс" у матчі-відповіді.

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