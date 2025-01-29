Главный тренер РФШ Виктор Мороз оценил матч с Динамо Киев

Виктор Мороз. Фото: RFS

Киевское "Динамо" в финальном восьмом туре основного раунда Лиги Европы сыграет с латвийским РФШ. Соперник команды Александра Шовковского находится выше в турнирной таблице, а в крайнем матче обыграл "Аякс".

Перед матчем о предстоящей игре в комментарии LSM.lv высказался главный тренер РФШ Виктор Мороз.

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РФШ не хочет недооценивать "Динамо"

По словам Мороза, наличие большее количества очков в турнирной таблице не предоставляет его команде статус фаворита в матче с киевлянами.

Тренер рассказал, что для них главное — осознавать, что РФШ может на равных бороться с "Динамо". При этом специалист хочет, чтобы футболисты сохраняли концентрацию после победы над "Аяксом".

Мороз подчеркнул, что команда в первую очередь думает о следующем сезоне и готовится к нему.

"Подготовка к поединкам с "Аяксом" и "Динамо" имела большое значение, но команда не стремилась сосредотачиваться исключительно на этих матчах и искусственно ускорять тренировочный процесс", — отметил Мороз.

Матч "Динамо" против РФШ состоится 30 января. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

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