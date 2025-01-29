Головний тренер РФШ Віктор Мороз оцінив матч з Динамо Київ

Тренер РФШ розповів, чи будуть вони фаворитами в матчі з Динамо
Київське "Динамо" у фінальному восьмому турі основного раунду Ліги Європи зіграє з латвійським РФШ. Суперник команди Олександра Шовковського перебуває вище в турнірній таблиці, а в крайньому матчі обіграв "Аякс".
Перед матчем про майбутню гру в коментарі LSM.lv висловився головний тренер РФШ Віктор Мороз.
РФШ не хоче недооцінювати "Динамо"
За словами Мороза, наявність більшої кількості очок у турнірній таблиці не надає його команді статусу фаворита в матчі з киянами.
Тренер розповів, що для них головне — усвідомлювати, що РФШ може на рівних боротиметься з "Динамо". При цьому фахівець хоче, щоб футболісти зберігали концентрацію після перемоги над "Аяксом".
Мороз підкреслив, що команда насамперед думає про наступний сезон і готується до нього.
"Підготовка до поєдинків з "Аяксом" та "Динамо" мала велике значення, але команда не прагнула зосереджуватися винятково на цих матчах і штучно прискорювати тренувальний процес", — зазначив Мороз.
Матч "Динамо" проти РФШ відбудеться 30 січня. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.
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