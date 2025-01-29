Головний тренер РФШ Віктор Мороз оцінив матч з Динамо Київ

Віктор Мороз. Фото: RFS

Київське "Динамо" у фінальному восьмому турі основного раунду Ліги Європи зіграє з латвійським РФШ. Суперник команди Олександра Шовковського перебуває вище в турнірній таблиці, а в крайньому матчі обіграв "Аякс".

Перед матчем про майбутню гру в коментарі LSM.lv висловився головний тренер РФШ Віктор Мороз.

Читайте також:

Гравці РФШ у матчі з "Аяксом". Фото: Reuters

РФШ не хоче недооцінювати "Динамо"

За словами Мороза, наявність більшої кількості очок у турнірній таблиці не надає його команді статусу фаворита в матчі з киянами.

Тренер розповів, що для них головне — усвідомлювати, що РФШ може на рівних боротиметься з "Динамо". При цьому фахівець хоче, щоб футболісти зберігали концентрацію після перемоги над "Аяксом".

Мороз підкреслив, що команда насамперед думає про наступний сезон і готується до нього.

"Підготовка до поєдинків з "Аяксом" та "Динамо" мала велике значення, але команда не прагнула зосереджуватися винятково на цих матчах і штучно прискорювати тренувальний процес", — зазначив Мороз.

Матч "Динамо" проти РФШ відбудеться 30 січня. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Олександрія" підсилила склад колишнім гравцем збірної України.

Екскапітан "Динамо" розповів, що не повернеться до Києва.

Головний тренер Патрік Ван Леувен може піти з "Металіста 1925" — що думають у клубі.

Раніше Георгій Бущан упевнено пройшов медобстеження в "Аль-Шабабі", а також стало відомо, кого голкіпер взяв із собою до Саудівської Аравії.