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Тренер Трабзонспора готов отказаться от украинского игрока

23 апреля 2025 14:21
Иван Крутогоров - Редактор
У Сикана возникла проблема в турецком Трабзонспоре
Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке. Фото: instagram.com/trabzonspor/
Иван Крутогоров - Редактор

Форвард сборной Украины Даниил Сикан потерял место в основном составе "Трабзонспора". Болельщики турецкой команды недовольны игрой молодого футболиста.

Новый главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке нашел способ исправить проблему, сообщает Günebakış Haber.

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Даниил Сикан
Даниил Сикан на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Планы Текке по поводу Сикана 

"Трабзонспор" не собирается отказываться от 24-летнего футболиста. После перехода из донецкого "Шахтера" Даниил Сикан сыграл уже 11 поединков, в которых сделал 1 результативную передачу. В трех последних матчах он на поле не выходил. 

Фатих Текке считает, что эта ситуация носит временный характер, и связана она с тяжелым процессом адаптации форварда к новым формату игры и системе. Тренер требует от Сикана действовать более агрессивно и настойчиво. Текке ждет, что украинец сможет достигнуть высокого уровня. Постепенно у Даниила будет больше игрового времени. 

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