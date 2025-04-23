У Сикана возникла проблема в турецком Трабзонспоре

Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Форвард сборной Украины Даниил Сикан потерял место в основном составе "Трабзонспора". Болельщики турецкой команды недовольны игрой молодого футболиста.

Новый главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке нашел способ исправить проблему, сообщает Günebakış Haber.

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В турецком "Трабзонспоре" выступают три украинских игрока, судьбы которых сложились по-разному. Арсений Батагов долго пытался пробиться в основу команды и достиг успеха. Александр Зубков стал лидером "бордово-синих". Даниил Сикан потерял место в стартовом составе.

Даниил Сикан на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Планы Текке по поводу Сикана

"Трабзонспор" не собирается отказываться от 24-летнего футболиста. После перехода из донецкого "Шахтера" Даниил Сикан сыграл уже 11 поединков, в которых сделал 1 результативную передачу. В трех последних матчах он на поле не выходил.

Фатих Текке считает, что эта ситуация носит временный характер, и связана она с тяжелым процессом адаптации форварда к новым формату игры и системе. Тренер требует от Сикана действовать более агрессивно и настойчиво. Текке ждет, что украинец сможет достигнуть высокого уровня. Постепенно у Даниила будет больше игрового времени.

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