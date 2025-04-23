У Сікана виникла проблема в турецькому Трабзонспорі

Головний тренер "Трабзонспора" Фатіх Текке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Форвард збірної України Данило Сікан втратив місце в основному складі "Трабзонспора". Вболівальники турецької команди незадоволені грою молодого футболіста.

Новий головний тренер "Трабзонспора" Фатіх Текке знайшов спосіб виправити проблему, повідомляє Günebakış Haber.

Реклама

Читайте також:

У турецькому "Трабзонспорі" виступають три українські гравці, долі яких склалися по-різному. Арсеній Батагов довго намагався пробитися в основу команди й досяг успіху. Олександр Зубков став лідером "бордово-синіх". Данило Сікан втратив місце в стартовому складі.

Данило Сікан на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Плани Текке з приводу Сікана

"Трабзонспор" не збирається відмовлятися від 24-річного футболіста. Після переходу з донецького "Шахтаря" Данило Сікан зіграв уже 11 поєдинків, у яких зробив 1 результативну передачу. У трьох останніх матчах він на поле не виходив.

Фатіх Текке вважає, що ця ситуація має тимчасовий характер, й пов'язана вона з важким процесом адаптації форварда до нового формату гри та системи. Тренер вимагає від Сікана діяти агресивніше та наполегливіше. Текке чекає, що українець зможе досягти високого рівня. Поступово в Данила буде більше ігрового часу.

Нагадаємо, у мадридського "Реала" з'явиться новий головний тренер, й це не Хабі Алонсо.

"Арсенал" хоче продати Олександра Зінченка в турецький клуб, який зацікавлений в українському гравцеві.

У фіналі Кубка Іспанії зустрінуться "Реал" та "Барселона", а портал Новини.LIVE проведе онлайн поєдинку.

Георгій Бущан не зумів закріпитися в основному складі команди з Саудівської Аравії.