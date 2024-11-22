Стало известно, сыграет ли Цыганков в следующем матче Жироны.

Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/gironafc

Игрок каталонской "Жироны" Виктор Цыганков полностью восстановился после травмы. Украинец готов сыграть в следующем матче.

Об этом рассказал главный тренер Мичел, пишет журналист Нил Сола.

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Цыганков восстановился после травмы

Известно, что Виктор Цыганков травмировался в начале октября. Он получил травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги и пропустил матчи Лиги наций за сборную Украины.

Также сообщается, что в следующем матче против "Эспаньола" сыграют Иван Мартин, Ясер Асприлья, Франсес, Джон Солис, Хуан Карлос, Арно Данджума и Ладислав Крейчи.

В текущем сезоне Цыганков провел восемь матчей за "Жирону" и отличился одним забитым голом. Также в своем активе у украинца одна голевая передача.

Следующий матч "Жирона" проведет против "Эспаньол" 23 ноября. Начало в 19:30 по Киеву.

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