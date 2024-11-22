Стало відомо, чи зіграє Циганков у наступному матчі Жирони

Віктор Циганков. Фото: instagram.com/gironafc

Гравець каталонської "Жирони" Віктор Циганков повністю відновився після травми. Українець готовий зіграти у наступному матчі.

Про це розповів головний тренер Мічел, пише журналіст Ніл Сола.

Читайте також:

Циганков відновився після травми

Відомо, що Віктор Циганков травмувався на початку жовтня. Він отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги та пропустив матчі Ліги націй за збірну України.

Також повідомляється, що у наступному матчі проти "Еспаньола" зіграють також Іван Мартін, Ясер Аспрілья, Франсес, Джон Соліс, Хуан Карлос, Арно Данджума та Ладіслав Крейчі.

В поточному сезоні Циганков провів вісім матчів за "Жирону" та відзначився одним забитим голом. Також у своєму активі українець має одну гольову передачу.

Наступний матч "Жирона" проведе проти "Еспаньол" 23 листопада. Початок о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України дізналась свого супротивника у плей-офф Ліги Націй — результати жеребкування.

"Бенфіка" назвала, за якої умови відпустить Трубіна до іншого клубу — українцем цікавиться "Атлетіко".

"Динамо" вирішило не продовжувати оренду Браяна Себальоса — у клубі пояснили причину такого рішення.

Віталій Миколенко прокоментував гру збірної проти Албанії та слова головного тренера — що сказав гравець.