Матч Динамо и Виктории Пльзень в Лиге Европы: прогноз тренера чехов Коубека

Мирослав Коубек. Фото: "Виктория"

Киевское "Динамо" 28 ноября в немецком Гамбурге сыграет матч пятого тура основного раунда Лиги Европы. Соперником команды Александра Шовковского станет чешская "Виктория" Пльзень.

Перед игрой главный тренер "Виктории" Мирослав Коубек высказался об игре. Слова специалиста привел сайт клуба из Пльзени.

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По словам Коубека, его команда должна сосредоточиться на этой игре, поскольку дальше будут другие более сложные матчи.

При этом специалист подчеркнул, что "Динамо" будет очень мотивировано, поскольку стремится завоевать первые очки в Лиге Европы.

Коубек охарактеризовал киевский клуб как команду с мобильными и динамичными игроками, которые демонстрируют хорошую скорость, эффективно переходят в атаку и способны играть в напряженный футбол.

Также тренер предостерег журналистов, фанатов и игроков недооценки "Динамо", назвав украинский клуб европейским брендом с качественной игрой.

Матч "Динамо" — "Виктория" состоится 28 ноября. Начало — 22:00 по киевскому времени.

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