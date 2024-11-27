Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер Вікторії застеріг всіх від недооцінки київського Динамо arrow

Тренер Вікторії застеріг всіх від недооцінки київського Динамо

27 листопада 2024 23:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Матч Динамо та Вікторії Пльзень у Лізі Європи: прогноз тренера чехів Коубека
Мирослав Коубек. Фото: "Вікторія"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" 28 листопада в німецькому Гамбурзі зіграє матч п’ятого туру основного раунду Ліги Європи. Суперником команди Олександра Шовковського стане чеська "Вікторія" Пльзень.

Перед грою головний тренер "Вікторії" Мирослав Коубек висловився про гру. Слова спеціаліста навів сайт клубу з Пльзені.

Читайте також:

Коубек просить поважати "Динамо"

За словами Коубека, його команда повинна зосередитися на грі, оскільки далі будуть інші більш складні матчі.

При цьому фахівець підкреслив, що "Динамо" буде дуже мотивоване, оскільки прагне здобути перші очки в Лізі Європи.

Коубек схарактеризував київський клуб як команду з мобільними та динамічними гравцями, які демонструють хорошу швидкість, ефективно переходять в атаку та здатні грати в напружений футбол.

Також тренер застеріг журналістів, фанатів та гравців від недооцінки "Динамо", назвавши український клуб європейським брендом з якісною грою.

Матч "Динамо" — "Вікторія" відбудеться 28 листопада Початок — 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, воротар збірної України Андрій Лунін стане основним воротарем "Реала" замість Тібо Куртуа.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO у суперважкій вазі Олександр Усик з'явився у мемі разом з чемпіоном Формули-1.

Золотий м'яч-2020 хочуть вручити форварду "Барселони" Роберту Левандовському.

Новим президентом Грузії може стати колишній футболіст "Манчестер Сіті".

Чехія футбол Динамо Ліга Європи єврокубки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:34 ССО "привітали" десант РФ зі святом, взявши в полон — відео

23:30 Тренер Вікторії застеріг всіх від недооцінки київського Динамо

23:03 Переправляли за кордон за 10 тис. дол. — як суд покарав злочинців

23:02 Зеленський вважає, що Україна вступить до ЄС протягом 5 років

22:46 Бущан перед грою з Вікторією поскаржився на недостатню підтримку

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

22:45 США тиснуть на Україну щодо зниження мобілізаційного віку, — ЗМІ

Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

22:33 У Харкові судили працівницю метро, яка повідомляла про ТЦК

22:27 ЗМІ дізналися, чому російські БпЛА опиняються в Білорусі

22:22 Сікан забив на початку матчу з ПСВ — відео голу

23:34 ССО "привітали" десант РФ зі святом, взявши в полон — відео

23:30 Тренер Вікторії застеріг всіх від недооцінки київського Динамо

23:03 Переправляли за кордон за 10 тис. дол. — як суд покарав злочинців

23:02 Зеленський вважає, що Україна вступить до ЄС протягом 5 років

22:46 Бущан перед грою з Вікторією поскаржився на недостатню підтримку

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

22:45 США тиснуть на Україну щодо зниження мобілізаційного віку, — ЗМІ

Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

22:33 У Харкові судили працівницю метро, яка повідомляла про ТЦК

22:27 ЗМІ дізналися, чому російські БпЛА опиняються в Білорусі

22:22 Сікан забив на початку матчу з ПСВ — відео голу

Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК