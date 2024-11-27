Матч Динамо та Вікторії Пльзень у Лізі Європи: прогноз тренера чехів Коубека

Мирослав Коубек. Фото: "Вікторія"

Київське "Динамо" 28 листопада в німецькому Гамбурзі зіграє матч п’ятого туру основного раунду Ліги Європи. Суперником команди Олександра Шовковського стане чеська "Вікторія" Пльзень.

Перед грою головний тренер "Вікторії" Мирослав Коубек висловився про гру. Слова спеціаліста навів сайт клубу з Пльзені.

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За словами Коубека, його команда повинна зосередитися на грі, оскільки далі будуть інші більш складні матчі.

При цьому фахівець підкреслив, що "Динамо" буде дуже мотивоване, оскільки прагне здобути перші очки в Лізі Європи.

Коубек схарактеризував київський клуб як команду з мобільними та динамічними гравцями, які демонструють хорошу швидкість, ефективно переходять в атаку та здатні грати в напружений футбол.

Також тренер застеріг журналістів, фанатів та гравців від недооцінки "Динамо", назвавши український клуб європейським брендом з якісною грою.

Матч "Динамо" — "Вікторія" відбудеться 28 листопада Початок — 22:00 за київським часом.

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