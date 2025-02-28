Тренер Ворсклы сказал, что матч с Динамо был проще, чем с Оболонью

Тренер "Ворсклы" Николай Ищенко. Фото: Ю.Юрьев

В очередном туре УПЛ произошла сенсация. Полтавская "Ворскла" смогла отобрать очки у киевского "Динамо".

Тренер "Ворсклы" Николай Ищенко на послематчевой пресс-конференции объяснил, какие факторы повлияли на результат, и почему с "Динамо" было играть проще, чем в прошлом туре с "Оболонью", пишет dynamo.kiev.ua.

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Что сказал тренер "Ворсклы"

Ищенко отметил, что в целом футболисты "Ворсклы" неплохо контролировали мяч, создавали моменты и проводили контратаки.

Он добавил, что против "Оболони" было играть труднее, чем против "Динамо".

"С "Оболонью" всегда играть тяжело: эта команда и сама не играет, и сопернику не дает. А сегодня все было наоборот: качественная команда, качественный газон. Ну и, конечно, настрой ребят, которые показали, что могут играть в футбол и создавать моменты. Мы готовились на сборах, это не случайность", — подчеркнул Ищенко.

Тренер "Ворсклы" также отметил, что его команда скорее добыла одно очко, чем потеряла два. И добавил, что подготовка к матчу и решения во время матча были под контролем дисквалифицированного Юрия Максимова.

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