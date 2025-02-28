Тренер Ворсклы сказал, что матч с Динамо был проще, чем с Оболонью

В Ворскле объяснили, почему с Динамо было легче, чем с Оболонью
В очередном туре УПЛ произошла сенсация. Полтавская "Ворскла" смогла отобрать очки у киевского "Динамо".
Тренер "Ворсклы" Николай Ищенко на послематчевой пресс-конференции объяснил, какие факторы повлияли на результат, и почему с "Динамо" было играть проще, чем в прошлом туре с "Оболонью", пишет dynamo.kiev.ua.
"Ворскла" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1. У полтавского клуба отличился Скляр, у киевлян забивал Буяльский.
Что сказал тренер "Ворсклы"
Ищенко отметил, что в целом футболисты "Ворсклы" неплохо контролировали мяч, создавали моменты и проводили контратаки.
Он добавил, что против "Оболони" было играть труднее, чем против "Динамо".
"С "Оболонью" всегда играть тяжело: эта команда и сама не играет, и сопернику не дает. А сегодня все было наоборот: качественная команда, качественный газон. Ну и, конечно, настрой ребят, которые показали, что могут играть в футбол и создавать моменты. Мы готовились на сборах, это не случайность", — подчеркнул Ищенко.
Тренер "Ворсклы" также отметил, что его команда скорее добыла одно очко, чем потеряла два. И добавил, что подготовка к матчу и решения во время матча были под контролем дисквалифицированного Юрия Максимова.
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