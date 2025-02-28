Тренер Ворскли сказав, що матч з Динамо був простішим, ніж з Оболонню

Тренер "Ворскли" Микола Іщенко. Фото: Ю.Юр'єв

У черговому турі УПЛ сталася сенсація. Полтавська "Ворскла" змогла відібрати очки у київського "Динамо".

Тренер "Ворскли" Микола Іщенко на післяматчевій пресконференції пояснив, які фактори вплинули на результат, та чому з "Динамо" було грати простіше, ніж минулого туру з "Оболонню", пише dynamo.kiev.ua.

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Що сказав тренер "Ворскли"

Іщенко зазначив, що загалом футболісти "Ворскли" непогано контролювали м'яч, створювали моменти та проводили контратаки.

Він додав, що проти "Оболоні" було грати важче, ніж проти "Динамо".

"З "Оболонню" завжди грати важко: ця команда і сама не грає, і супернику не дає. А сьогодні все було навпаки: якісна команда, якісний газон. Ну і, звичайно, настрій хлопців, які показали, що можуть грати у футбол і створювати моменти. Ми готувалися на зборах, це не випадковість", — підкреслив Іщенко.

Тренер "Ворскли" також зазначив, що його команда скоріше здобула одне очко, ніж втратила два. І додав, що підготовка до матчу та рішення під час матчу були під контролем дискваліфікованого Юрія Максимова.

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