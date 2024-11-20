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Тренер сборной Албании рассказал, чем его удивила команда Реброва

20 ноября 2024 11:27
Станислав Костюк - Редактор
Тренер сборной Албании оценил игру Украины в Лиге Наций
Тренер Силвиньо руководит игрой сборной Албании. Фото: Reuters/Florion Goga
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер сборной Албании Силвиньо назвал причину поражения своей команды в матче шестого тура Лиги Наций. Его подопечные уступили в Тиране Украине со счетом 1:2.

Силвиньо похвалил сборную Украины и признал, что эта команда его удивила, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Сборная Украины уже к десятой минуте поединка шестого тура Лиги Наций вела в счете. По голу забили Александр Зинченко и Роман Яремчук, которые впервые за несколько матчей вышли в основе своей команды. 

Виталий Миколенко
Миколенко и Калюжный празднуют гол на фоне Зинченко. Фото: Reuters/Florion Goga

Силвиньо похвалил сборную Украины 

Тренер албанской команды признал, что два быстрых гола оказали негативный психологический эффект на его футболистов. Силвиньо напомнил о том, что так же развивались события и в матче против Чехии. 

По словам наставника сборной Албании, соперник очень активно начал поединок в Тиране. За счет желания и самоотдачи украинцы использовали два момента у чужих ворот и сумели добиться победы. 

"Год назад мы выиграли отборочную группу Евро-2024 и это был успех команды. Точно так же и сейчас это неудача всей команды", — заявил Силвиньо. 

Тренер объяснил, что судьбу второго места в группе Лиги Наций решил всего один гол, и его забила не команда Албании. Силвиньо пообещал усвоить эту ошибку и усовершенствовать игру своей сборной. 

Напомним, главному тренеру украинской команды Сергею Ребров необходимо разобраться с важной проблемой. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился планами работы на зимнем трансферном рынке. 

Вся семья Андрея Пятова может эмигрировать из Украины, но это не касается бывшего голкипера "Шахтера". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сборная Албании

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