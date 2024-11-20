Тренер сборной Албании оценил игру Украины в Лиге Наций

Тренер Силвиньо руководит игрой сборной Албании. Фото: Reuters/Florion Goga

Главный тренер сборной Албании Силвиньо назвал причину поражения своей команды в матче шестого тура Лиги Наций. Его подопечные уступили в Тиране Украине со счетом 1:2.

Силвиньо похвалил сборную Украины и признал, что эта команда его удивила, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Силвиньо похвалил сборную Украины

Тренер албанской команды признал, что два быстрых гола оказали негативный психологический эффект на его футболистов. Силвиньо напомнил о том, что так же развивались события и в матче против Чехии.

По словам наставника сборной Албании, соперник очень активно начал поединок в Тиране. За счет желания и самоотдачи украинцы использовали два момента у чужих ворот и сумели добиться победы.

"Год назад мы выиграли отборочную группу Евро-2024 и это был успех команды. Точно так же и сейчас это неудача всей команды", — заявил Силвиньо.

Тренер объяснил, что судьбу второго места в группе Лиги Наций решил всего один гол, и его забила не команда Албании. Силвиньо пообещал усвоить эту ошибку и усовершенствовать игру своей сборной.

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