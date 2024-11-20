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Тренер збірної Албанії пояснив, чим його вразила команда Реброва

20 листопада 2024 11:27
Станіслав Костюк - Редактор
Тренер збірної Албанії оцінив гру України у Лізі Націй
Тренер Сілвіньйо керує грою збірної Албанії. Фото: Reuters/Florion Goga
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер збірної Албанії Сілвіньйо назвав причину поразки своєї команди у матчі шостого туру Ліги Націй. Його підопічні поступилися у Тирані Україні з рахунком 1:2.

Сілвіньйо похвалив збірну України та визнав, що ця команда його здивувала, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Збірна України вже на десяту хвилину поєдинку шостого туру Ліги Націй вела в рахунку. За голом забили Олександр Зінченко та Роман Яремчук, які вперше за декілька матчів вийшли в основі своєї команди.

Віталій Миколенко
Миколенко та Калюжний святкують гол на тлі Зінченка. Фото: Reuters/Florion Goga

Сілвіньйо похвалив збірну України

Тренер албанської команди визнав, що два швидкі голи мали негативний психологічний ефект на його футболістів. Сілвіньйо нагадав, що так само розвивалися події й в матчі проти Чехії.

За словами наставника збірної Албанії, суперник дуже активно розпочав поєдинок у Тирані. Внаслідок бажання та самовіддачі українці використали два моменти біля чужих воріт і зуміли здобути перемогу.

"Рік тому ми виграли відбіркову групу Євро-2024 і це був успіх команди. Так само і зараз це невдача всієї команди", — заявив Сілвіньйо.

Тренер пояснив, що долю другого місця у групі Ліги Націй вирішив лише один гол, і його забила не команда Албанії. Сілвіньйо пообіцяв засвоїти цю помилку та вдосконалити гру своєї збірної.

Нагадаємо, головному тренеру української команди Сергію Реброву необхідно розібратися з важливою проблемою.

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спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Албанії

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