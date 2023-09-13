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Тренер сборной Индии по футболу называет состав на матчи только после консультаций астролога

13 сентября 2023 11:18
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Агабекян Карен
редактор
Тренер сборной Индии по футболу называет состав на матчи только после консультаций астролога
Главный тренер сборной Индии Игорь Штимац с игроком. Фото: The Indian Express
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В сборной Индии главный тренер Игорь Штимац последние несколько лет доверяет астрологии больше, чем себе. Поэтому составы на матчи он выбирает после консультации с астрологом.

Специалист даже взял астролога в свой тренерский штаб, сообщил портал Indian Express.

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Правда, в двух последних матчах астрология не помогла специалисту, и его команда проиграла.

Игор Штимац
Главный тренер сборной Индии Игорь Штимац. Фото: indianexpress.com

Тренер доверяет звездам

56-летний Штимац начал доверять ненаучным практикам несколько лет назад. Именно тогда в его тренерском штабе появился астролог. С ним специалист совещается при определении стартового состава.

В рамках отбора на чемпионат Азии Индию ждал важный матч против Афганистана. После совещания с ассистентом-астрологом хорват внес два изменения в стартовый состав по сравнению с прошлым матчем. Команда выиграла 2:1.

В сентябре 2023 года Индия играла в турнире Кубок короля Таиланда и проиграла матч Ираку (2:3 по пен.) и матч за третье место Ливану — 0:1. Как видим, с командами, которые чуть сильнее, эта практика не помогает.

Самым известным в истории футбола ценителем астрологии был бывший главный тренер сборной Франции Раймонд Доменек. Ему удалось вывести команду в финал чемпионата мира-2006, определяя состав по гороскопу.

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