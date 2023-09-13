Тренер збірної Індії з футболу називає склад на матчі лише після консультацій астролога

Головний тренер збірної Індії Ігор Штімац із гравцем. Фото: The Indian Express

У збірній Індії головний тренер Ігор Штімац останні кілька років довіряє астрології більше, ніж собі. Тому склади на матчі він обирає після консультації з астрологом.

Фахівець навіть взяв астролога до свого тренерського штабу, повідомив портал Indian Express.

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Щоправда, у двох останніх матчах астрологія не допомогла фахівцю, оскільки його команда програла.

Головний тренер збірної Індії Ігор Штімац. Фото: indianexpress.com

Тренер довіряє зіркам

56-річний Штімац почав довіряти ненауковим практикам кілька років тому. Саме тоді у його тренерському штабі з'явився астролог. З ним фахівець радиться щодо стартового складу.

У рамках відбору на чемпіонат Азії на Індію чекав важливий матч проти Афганістану. Після наради з асистентом-астрологом хорват вніс дві зміни до стартового складу порівняно з минулим матчем. Команда виграла 2:1.

У вересні 2023 року Індія грала в турнірі Кубок короля Таїланду і програла матч Іраку (2:3 за пен.) та матч за третє місце Лівану — 0:1. Як бачимо, з командами, які трохи сильніші, ця практика не допомагає.

Найвідомішим в історії футболу поціновувачем астрології був колишній головний тренер збірної Франції Раймонд Доменек. Йому вдалося вивести команду у фінал чемпіонату світу-2006, визначаючи склад по гороскопу.

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