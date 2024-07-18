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Тренер Жироны раскрыл планы по поводу продажи Довбика

18 июля 2024 14:41
Валерий Ковалевич - Редактор
Тренер Жироны Мичел сделал важное заявление о будущем Довбика
Артем Довбик на тренировке в "Жироне". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард сборной Украины Артем Довбик вернулся в расположение "Жироны" после участия в чемпионате Европы и короткого отпуска. Вокруг игрока по-прежнему много трансферных слухов. 

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о том, что происходит с украинцем, сообщает Esport3

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Артем Довбик стал самым результативным форвардом чемпионата Испании в сезоне 2023/2024. Футболист не смог отличиться на Евро-2024, но несмотря на это он остается приоритетной трансферной целью для многих известных клубов. 

Артем Довбик
Артем Довбик в составе "Жироны". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Что Мичел сказал о Довбике 

Наставник "Жироны" в очередной раз подтвердил, что Артем Довбик должен остаться в команде еще как минимум на один сезон. Тренер не исключает того, что каталонский клуб получит еще несколько предложений по 27-летнему украинцу. Однако "Жирона" настроена оставить футболиста у себя. 

Артем Довбик
Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

По словам Мичела, Довбик продолжает тренироваться с другими игроками команды. Артем спокойно реагирует на трансферные слухи и понимает, что это часть любого межсезонья. Украинец хочет как можно более успешно провести сезон 2024/2025 и сыграть с "Жироной" в Лиге чемпионов. 

Главным претендентом на Довбика является мадридский "Атлетико". 

Напомним, Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

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спорт футбол Артем Довбик Жирона Мичел Санчес

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