Тренер Жирони Мічел зробив важливу заяву про майбутнє Довбика

Артем Довбик на тренуванні у "Жироні". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард збірної України Артем Довбик повернувся до розташування "Жирони" після участі у чемпіонаті Європи та короткої відпустки. Навколо гравця, як і раніше, багато трансферних чуток.

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес розповів про те, що відбувається з українцем, повідомляє Esport3.

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Артем Довбик став найрезультативнішим форвардом чемпіонату Іспанії у сезоні 2023/2024. Футболіст не зміг відзначитися на Євро-2024, але, попри це, він залишається пріоритетною трансферною метою для багатьох відомих клубів.

Артем Довбик у складі "Жирони". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Що Мічел сказав про Довбика

Наставник "Жирони" вкотре підтвердив, що Артем Довбик має залишитись у команді ще як мінімум на один сезон. Тренер не виключає того, що каталонський клуб отримає ще декілька пропозицій щодо 27-річного українця. Проте "Жирона" налаштована залишити футболіста у себе.

Артем Довбик у збірній України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

За словами Мічела, Довбик продовжує тренуватись з іншими гравцями команди. Артем спокійно реагує на трансферні чутки та розуміє, що це частина будь-якого міжсезоння. Українець хоче якомога успішніше провести сезон 2024/2025 і зіграти з "Жироною" у Лізі чемпіонів.

Головним претендентом на Довбика є мадридський "Атлетіко".

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