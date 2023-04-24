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Тренера "Динамо" Луческу оскорбил российский футболист: что он сказал

24 апреля 2023 17:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу оскорбил российский футболист Гасилин — назвал шарлатаном
Мирча Луческу недоволен игрой команды. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Экс-форвард санкт-петербургского "Зенита" Алексей Гасилин недоволен работой под руководством тренера Мирчи Луческу. У россиянина остались неприятные воспоминания о румынском специалисте.

Гасилин негативно оценил опыт тренировок вод руководством Луческу в интервью Sport24

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Нынешний наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу провел в российском "Зените" сезон 2016/2017. Ему удалось завоевать только Суперкубок России-2016. Румынский специалист получил от клуба из Санкт-Петербурга 2,5 млн евро за досрочное расторжение контракта. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу в "Динамо". Фото: УНИАН

Критика Луческу 

Алексей Гасилин является воспитанником "Зенита". Он играл в этом клубе на позиции форварда. У футболиста не получилось закрепиться в основной команде под руководством Луческу, после чего карьера Гасилина пошла на спад. Сейчас ему 27 лет. Форвард играет за любительский клуб "Амкал".

"Я считаю, что Луческу является главным шарлатаном, работавшим в "Зените". После "Шальке" он просил меня остаться, говорил, что я один из самых талантливых футболистов, с которыми он работал, обещал, что поможет мне вырасти. Но все это оказалось пустыми словами. Я играл только за "Зенит"-2", — заявил Алексей Гасилин. 

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