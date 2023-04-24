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Тренера "Динамо" Луческу образив російський футболіст: що він сказав

24 квітня 2023 17:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу образив російський футболіст Гасілін — назвав шарлатаном
Мірча Луческу незадоволений грою команди. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ексфорвард санкт-петербурзького "Зеніту" Олексій Гасілін незадоволений роботою під керівництвом тренера Мірчі Луческу. У росіянина залишилися неприємні спогади про румунського фахівця.

Гасілін негативно оцінив досвід тренувань вод керівництвом Луческу в інтерв'ю Sport24.

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Цьогорічний наставник київського "Динамо" Мірча Луческу провів у російському "Зеніті" сезон 2016/2017. Йому вдалося завоювати лише Суперкубок Росії-2016. Румунський спеціаліст отримав від клубу з Санкт-Петербурга 2,5 млн євро за дострокове розірвання контракту.

Мірча Луческу
Мірча Луческу у "Динамо". Фото: УНІАН

Критика Луческу

Олексій Гасілін є вихованцем "Зеніту". Він грав у цьому клубі на позиції форварда. У футболіста не вдалося закріпитися в основній команді під керівництвом Луческу, після чого кар'єра Гасіліна пішла на спад. Нині йому 27 років. Форвард грає за аматорський клуб "Амкал".

"Я вважаю, що Луческу є головним шарлатаном, який працював у "Зеніті". Після "Шальке" він просив мене залишитися, говорив, що я один із найталановитіших футболістів, з якими він працював, обіцяв, що допоможе мені вирости. Але все це виявилося порожніми словами, я грав тільки за "Зеніт"-2", — заявив Олексій Гасілін.

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