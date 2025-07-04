Тайсон Фьюри назвал дату и место третьего боя с Усиком

Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Кадр из видео

Тайсон Фьюри официально дал понять, что хочет провести третий бой против Александра Усика. Британец выложил короткое, но громкое сообщение в соцсетях.

"Цыганский король" всего в шести словах бросил вызов украинцу на своей странице в Instagram.

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Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри не забыл о двух поражениях от Александра Усика. Британский спортсмен хочет получить право на третью попытку и реабилитироваться. "18 апреля 2026 года, стадион Уэмбли, трилогия", — написал Тайсон, намекая на третью часть противостояния.

Тайсон Фьюри изучает реакцию на свои высказывания. Кадр из видео

Начало переговоров о бое Усик — Фьюри

Таким образом известный боксер дал старт переговорам о третьем поединке с украинцем, которому ранее дважды проиграл в 2025 году. Новый бой может стать завершением исторического противостояния между двумя знаковыми фигурами супертяжелого дивизиона.

Любопытно, что сообщение Фьюри появилось вскоре после заявления главы управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль-Шейха. Он подтвердил, что лично общался с Фьюри, и тот пообещал вернуться в ринг ради участия в Riyadh Season‑2026 и боя с Усиком.

"Цыганский король" дал слово, что снова поднимется на ринг. Аль-Шейх заявил: "Мы устроим охоту на кролика", напомнив прозвище украинца. В словах чиновника явно прослеживается настрой Саудовской Аравии снова принять бой топ-уровня.

Предполагаемое место проведения — стадион "Уэмбли" в Лондоне. Фьюри по-прежнему популярен в Британии, а Усик после двух побед только усилил свою легенду. Новый бой обещает стать кульминацией их личной драмы и одним из главных событий бокса 2026 года.

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